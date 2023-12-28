TTB'den toplu taşımada maske önerisi

TTB, grip virüsü ve koronavirüs varyantının etkili olduğu ciddi bir salgınla karşı karşıya kalındığını belirterek toplu taşımada maske kullanılması için Ulaştırma Bakanlığı'nın tedbir almasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya olunduğunu bildirerek, Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kurumlarına birer yazı göndererek toplu taşımada maske kullanılmasını tavsiye etti. TTB bu doğrultuda ücretsiz maske dağıtımı ve maske kullanımına teşvik gibi önlemleri alınması çağrısında bulundu.

Kış aylarında özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların artabileceği uyarısına yer verilen yazıda "Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), COVID-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV)ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız" denildi.

Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığı, hastalara gerektiği kadar zaman ayrılamadığı uyarısında bulundu. TTB salgın sönümlenene kadar hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının tehlike kaltında olduğunu vurguladı.

Toplu taşıma araçlarında yapılacak basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekilen yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniye Türkiye'de tüm açık ve kapalı alanlarda 8 Eylül 2020 itibariyle maske takmak zorunlu hale gelmişti. Uygulama yaklaşık 21 ay sonra 29 Mayıs 2022'de toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla son bulmuştu.

DW/GY,EC

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