TTB: İlk dalgayı henüz bastırabilmiş değiliz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan TTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu üyesi doktor Cavit Işık Yavuz, salgın Türkiye'de üçüncü ayını doldururken gelinen nokta ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Günlük vaka sayılarımıza baktığımız zaman şu tespiti rahatlıkla yapabiriliz. Türkiye pandeminin en yıkıcı etkisini gösterdiği ilk dalgayı henüz sönümlendirebilmiş, bu dalgayı bastırabilmiş değil… (Günlük vaka sayılarının) hızlı düşüş göstermemesi bu konuda bize önemli bir ipucu veriyor" dedi.

Günlük yeni vaka sayısı bine yakın seyretmesine rağmen kısıtlamaların kaldırılmasını eleştiren TTB, salgının nasıl evrildiğinin anlaşılmasını sağlayacak epidemiyolojik göstergelerin açıklanmadığına dikkat çekti.

"Veri paylaşılmıyor"

Son 15 gün içerisinde dalgalı seyir devam ediyor diyen Yavuz son üç aydır Türkiye'deki etkilenmeyi ve pandemiye verilen yanıtın değerlendirilebileceği hiçbir kapsamlı epidemiyolojik veriye ulaşamadıklarını belirterek, sürecin katılımcılık ve şeffaflıktan uzak yönetildiğini söyledi.

Yavuz "Hala daha Sağlık Bakanlığı'nın yerleşim yerlerine göre, illere göre, ilçelere, cinsiyete, yaşa ve hastalık risk gruplarına göre vakalarla ilgili veri açıklamasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan veri açıklamasını bekliyoruz ama 3 aydır bir rapor bir açıklama yapılmış değil" şeklinde konuştu.

Cavit Işık Yavuz

Yavuz yeniden açılma süreci ile ilgili uyarıda bulunarak "Yeniden açılma sürecinde serbestleştirme kararlarının hangi bilimsel kanıtlara dayalı olarak alındığı ya da gerçekten bilimsel bir kanıta dayanıp dayanmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili bilimsel kanıt arıyoruz ama bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dönemde yapılan araştırmaların virüsün herhangi bir değişime uğramadığını gösterdiğini belirten Yavuz, araştırmacıların enfeksiyonu engelleyen tedbirlere hassasiyetle devam edilmesini tavsiye ettiğini vurguladı.

Koronavirüsün seyri

Türkiye'de ilk olarak üç ay önce Mart ayında tespit edilen koronavirüs vakaları, salgının en güçlü olduğu Nisan ayında günde 5 bin vakayı gördükten sonra seyahatleri sınırlayıcı önlemlerin ve sokağa çıkma yasaklarının etkisiyle geriledi.

Türkiye'de resmi verilere göre toplam 4 bin 763 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük yeni vaka sayısı Mayıs sonunda 800'ün altına indikten sonra tekrar bine yükselmiş durumda. Ülke çapında alınan kısıtlayıcı önlemler Mayıs sonunda kaldırılırken, şu an günde ortalama yaklaşık 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre vaka sayısında 11. sırada yer alıyor.

Reuters,DW / SSB,ET

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