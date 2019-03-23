 TTB davasında 11 kişiye hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 03.05.2019

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TÜRKİYE

TTB davasında 11 kişiye hapis cezası

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen TTB üyelerine yönelik davada karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, bir kişi 3 yıl 3 aya mahkum edildi.

Mitglieder der Turkish Medical Association (TTB) verhaftet (DHA)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi'nin 11 üyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yaptıkları açıklama nedeniyle açılan davada karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Kararın ardından Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabında paylaşılan mesajda "Bir kez daha söylüyoruz savaşa karşı olmak hekimlik mesleğinin evrensel ilkelerinin gereğidir" ifadesine yer verildi. 

İstanbul Tabip Odası da "BarışYargılanamaz" etiketi ile "Bugünü tarih unutmayacaktır" yazarak karara tepki gösterdi.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yaptığı ve barış çağrısında bulunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi çeken TTB hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma açılmıştı. "Terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de olduğu 11 kişi için gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tükel, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden de uzaklaştırılmıştı.

DHA/ÖA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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Sağlık Bakanı: TTB Türk tabiplerini temsil eder noktada değil

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Ankara Tabip Odası Başkanı: Anayasa suçu işleniyor

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla anayasa suçu işlendiğini söyledi. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Bulut, hedefin 2019 seçimleri olduğu görüşünde. (30.01.2018)  

TTB üyelerinin tamamı serbest

Afrin'e yönelik askeri harekatın ardından yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltında olan sekiz TTB Merkez Konsey üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (05.02.2018)  

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