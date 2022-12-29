TTB Başkanı Fincancı'nın tutukluluğu devam edecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propangandası yapma" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesinde, Çağlayan Adliyesi'nin etrafı polis ablukasına alındı. Adliye önünde Fincancı'ya destek olmak için basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Açıklama, adliye yakınındaki metro istasyonunun önünde yapıldı.

Siyasi partiler ve STK'lar'dan Fincancı'ya destek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP, EMEP, TİP, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, TMMOB ve DİSK'in katıldığı açıklamada, Şebnem Korur Fincancı'ya destek verildi. Açıklama sırasında "TTB susmadı susmayacak, Baskılar bizi yıldıramaz, Şebnem hoca onurumuzdur, Susmuyoruz korkmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz" sloganları atıldı.

Savcılık üst sınırdan cezalandırılmasını istedi

Yoğun kalabalığa rağmen küçük salonda görülen duruşmada bugün karar çıkması bekleniyordu. Duruşma, savcılığın Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği gerekçesiyle üst sınırdan cezalandırılmasını istediği mütalaayı tekrarlamasıyla başladı.

Üç avukat sınırıyla görülen duruşmada savunmasını yapan Fincancı, sözlerine "Yaşananların sizin üzerinizdeki etkisini bilemiyorum. Ancak süreç, inanılmaz bir algı ile yürütülüyor. Benim için vatandaşlıktan çıkarılsın deniyor. Kimi kimin vatanından çıkarıyorlar?" diyerek başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakanlık faaliyetlerini içeren değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamaya değinen Fincancı, "Bu hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı 'Kimyasal silah iftirasında bulunanları milletimiz asla affetmeyecektir' dedi. Şimdi bu talimat değil de nedir? Siyasi otorite tamamen algılarla hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Fincancı: Terörist isem hangi örgüttenim?

"Ben terörist isem hangi örgütten terörist olduğumu çok merak ediyorum. TTB mi? İşkenceye karşı komisyonlar mı? Ya da Filipinler'deki insan hakları örgütleri mi?" diyen Fincancı, "TTB'den kurtulmayı istiyorlar benden hayli hayli kurtulmak istiyorlar. İdam cezası getirilirse ancak o zaman. Karşı olduğumuz bir eylemi gerçekleştirirseniz kurtulmuş olursunuz" dedi.

Avukattan reddi hakim talebi

Duruşma, Fincancı'nın sözlerini noktalamasının ardından avukatların savunmalarıyla devam etti. Savunma yapan avukatlardan Meriç Eyüboğlu, "Adil yargılanma hakkına ilişkin taleplerimizin reddedilmesi, üç avukat sınırlandırması, duruşmanın 10 gün içinde bir zamana bırakılmasını biz bugün tahliye değil, bir ceza verileceği olarak değerlendiriyoruz" dedi. Eyüboğlu, "Var olan siyasi baskı dışında bir karar verilmeyeceğini biliyoruz. Heyetinizi reddediyoruz" ifadelerini kullanarak mahkeme heyetini reddetti.

Ret nedeniyle duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, talebin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddi hakim talebini kabul etmedi. Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde Ekim ayında yürüttüğü operasyonlar sırasında PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iddiaları gündeme gelmişti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, katıldığı bir televizyon programında bu iddialarla ilgili "Bölgenin bağımsız heyetler tarafından etkin biçimde araştırılması gerektiği" yorumunu yaptı. Fincancı'nın sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim’de Fincancı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Fincancı, götürüldüğü Ankara’da ifadesinin ardından 27 Ekim’de tutuklandı.

Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. Savcılık, ilk kez 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkan Fincancı hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada, Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fincancı'nın davasının görüldüğü mahkemenin heyeti,23 Aralık'taki duruşmayı 29 Aralık'a erteledi ve "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.