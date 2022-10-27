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Hessischer Friedenspreis an Sebnem Korur Fincanci in Wiesbaden
Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Dedert
PolitikaTürkiye

TTB Başkanı Fincancı hakkında tutuklama talebi

24 dakika önce

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerin'nin (TSK) Kuzey Irak'ta düzenlediği askeri operasyonlar sırasında PKK üyelerine yönelik "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarının araştırılmasını istediği için, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün savcılığa getirildi.

Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Destek için gelenlere polis müdahale etti

Öte yandan Fincancı'ya destek vermek için adliyeye gelen ve aralarında TDB, SES, KESK ile TTB'nin de bulunduğu emek ve meslek örgütü temsilcileri ve üyelerine polis müdahale etti. Polis, müdahaleyi görüntülemek isteyen gazetecilerin kimlik kartlarını topladı. Gazetecilere de müdahale eden polis, bazı gazetecilerin aldığı görüntüleri sildirdi.

KESK, adliye önünde yaşananların ardından, "MYK üyemiz Döne Gevher Koyun, SES MYK üyemiz Gönül Adıbelli, önceki dönem TTB MYK üyesi Selma Güngör, TTB Tıp Öğrencileri Kolu'ndan Helin Çakır ve Şirvan Çeliker gözaltına alınmıştır. Adliye karakol binası değildir, hukuk ayaklar altına alınamaz. Derhal serbest bırakılmalıdırlar" açıklamasını yaptı.

DW,ANKA/ TY,ET

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