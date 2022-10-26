TTB Başkanı Fincancı gözaltına alındı

Son dönemde özellikle iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, yaptığı açıklamalar nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bu sabah gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır" denildi.

Görevinden alınması talep edildi

Açıklamada, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın TTB'deki görevine son verilmesinin de talep edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur."

TTB'den açıklama

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadeleri kullanıldı:

Erdoğan ve Bahçeli'nin ağır eleştirileri

TTB Başkanı Korur Fincancı, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında kimyasal silah kullandığına dair iddialar olduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Tabipleri Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak. Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdik. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız" açıklamasında bulunmuş; Salı günü meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli de, TTB'nin kapatılmasını ve Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etmişti.

"Görüşlerim doğru yansıtılmadı"

Fincancı, gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen açıklamasının kamuoyunda çok tartışılması üzerine ‘bianet org’ internet sitesine yaptığı açıklamada, görüşlerinin doğru yansıtılmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Ben, katıldığım yayında bu istemsiz hareketlerin sinir sistemini tutan bir kimyasalın etkisiyle olabileceğini belirttim ve bir kimyasal kullanıldığı iddiası varsa da bununla ilgili etkili bir soruşturma yapılması gerektiğini ifade ettim. Ölüm meydana gelmişse; Minnesota Protokolü'ne göre tıbbi bir araştırma yapılması gerektiğini, bağımsız kurumlar tarafından da bir soruşturma yapılmasının zorunluluk olduğunu çünkü bunun Cenevre Sözleşmesi kapsamında savaş suçu olarak değerlendirildiğini söyledim. Ancak haber, benim bu olayı kanıtladığım şeklinde yansıtılmış, yani pek doğru yansıtılmadı."

DW,ANKA / ET,TY