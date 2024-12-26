Tsunami felaketinin 20'nci yıl dönümünde anma etkinlikleri

Açe açıklarında bundan 20 yıl önce meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem 30 metrelik dev dalgaları tetikledi, 14 ülkeden 226 bin kişinin ölümüne neden olan felaketin kurbanları olayın 20'nci yıl dönümünde anıldı.

Hint Okyanusu'nda 20 yıl önce meydana gelen tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden 226 bin kişi birçok yerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Merkez üssü Endonezya'nınAçe eyaleti olan 9,1 büyüklüğündeki deprem, yüksekliği 30 metreye ulaşan tsunami dalgalarını tetiklemiş, yaşanan felaketten Endonezya'dan Somaliye 14 ülke etkilenmişti. Bölge ülkelerinde kurbanların gözü yaşlı yakınları 26 Aralık 2004 günü kaybettikleri sevdikleri için mumlar yaktı, dualar etti.

Açe'de 100 binden fazla kayıp

Can kayıplarının 100 bininden fazlasının yaşandığı Açe'de o günü hatırlayan 54 yaşındaki Hasnawati, "Kıyamet günü olduğunu sandım" diyor. Asla bedenlerini bulamadığı çocuklarının yasını tutan Muhamad Amirudin ise her yıl bölgedeki tüm toplu mezarları ziyaret ettiğini anlatıyor.

Açe'de bugün yapılar tsunamiye karşı daha dayanıklı. Kıyı bölgelere 20 yıl önce olmayan erken uyarı sistemleri yerleştirilmiş durumda.

Endonezya'nın Açe bölgesinde yakınları için dua eden kadınlar Fotoğraf: Yasuyoshi Chiba/AFP

İsveç en kötü etkilenen ülkelerden

Tsunami kurbanları arasında Noel tatili için bölgedeki plajları tercih etmiş çok sayıda turist de bulunuyor.

Tayland'da ölen yaklaşık 5 bin kişinin yarıdan fazlası yabancı turistlerdi. Ülkenin popüler turistik adası Phuket'in kuzeyindeki Khao Lak plajında İsveç Büyükelçili tarafından bir tören organize edildi. İskandinav ülkesi 20 sene önce, nüfusuna oranla dev dalgalara en fazla kurban veren ülkelerden biri olmuştu.

20 yıl önce meydana gelen felaketten Hindistan kıyıları da etkilendi Fotoğraf: AFP via Getty Images

Törenlere üç çocuğu ile katılan Anna Elf, "İsveç'te herkes bu felaketten etkilenen birini mutlaka tanır, bir çeşit ulusal travma" diyor.

Sri Lanka'da iki dakikalık saygı duruşu

Sri Lanka'da ise tsunami dalgalarının karaya vurduğu saat olan 09.25'te tüm ülkede iki dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Sri Lanka'da dev dalgaların devirdiği trende hayatlarını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Eranga Jayawardena/AP Photo/picture alliance

Ülke genelinde gerçekleştirilen çok sayıda anma etkinliklerinden biri de, dev dalgaların çarparak raydan çıkardığı ve içinde bulunan binden fazla yolcunun hayatını kaybettiği Oyanusun Kraliçesi Ekspresi'nde yapıldı. Gözü yaşlı aile üyeleri yenilenen tren hattında bir yolculuğa çıkarak trenin devrildiği noktaya seyahat etti.

Ada ülkesinde 2005 yılından bu yana 26 Aralık, Ulusal Güvenlik Günü olarak kabul ediliyor ve bu bağlamda çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Tsunami felaketi Sri Lanka'da 35 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu, 5 binden fazla kişi ise hâlâ kayıp.

AFP,AP,dpa / MUK,ET

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