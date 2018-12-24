Tsunami felaketinin 15. yıl dönümünde anma törenleri

2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen ve 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketinin 15'inci yıl dönümü dolayısıyla farklı kentlerde birçok anma töreni düzenlendi. Felakette en fazla can kaybının yaşandığı Endonezya’nın Aceh eyaletinde, ölenlerin yakınları topluca mezarları ziyaret etti. Tsunamide ölenler için Banda Aceh kenti yakınlarında oluşturulan ve en az 47 bin kişinin bir arada defnedildiği Siron Toplu Mezarlığı'nda da çok sayıda kişi dualar ederek, mezarlığa çiçek bıraktı.

Siron Toplu Mezarlığı

Dünya tarihinin en büyük tsunami felaketi olarak nitelendirilen olay 2004 yılının Noel döneminde yaşanmış ve Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki bir depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Tayland’ı vurmuştu. Sadece Endonezya'da ve çoğunluğu Aceh eyaletinde, yaklaşık 170 bin kişinin ölümüne neden olan felaket, Tayland’ta da 5 bin 400 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Tayland’ta ölen binlerce turist arasında 534 Alman vatandaşı da bulunuyordu.

Toplu mezarlıkta kesişen trajediler

Aceh’teki anma törenine katılanlar arasında, felakette 17 yaşındaki kızını kaybeden Nurhayati isimli bir kadın da vardı. Şu an 65 yaşında olan Nurhayati, "Ben, onu çok özlediğim için buradayım. Henüz 17 yaşındaydı, üniversiteye yeni başlamıştı" sözleriyle duygularını dile getirdi. Gazetecilerle konuşurken ağlayan kadın, "Üzerinden 15 yıl geçti ama denizi gördüğümde hala ürperiyorum, televizyonda görsem bile" dedi.

Arşiv - Tayland'ta tsunami dalgalarının vurduğu Nam Kem Nam köyü (30.12.2004)

Törende yer alan 28 yaşındaki Mohammed İkramullah ise tsunami felaketi sırasında 13 yaşında iken annesini, babasını ve küçük kız kardeşini kaybetmiş. "Hala travma yaşıyorum. Olanları günün birinde unutabileceğimi hiç sanmıyorum" diyen İkramullah, aile üyelerinin cesetleri bugüne dek bulunamamış olsa da Aceh'teki bu toplu mezarlığa gelerek dua ettiğini aktardı.

Annesini kaybeden bir başka isim de Jony China. "Annemin nereye defnedildiğini bilmiyorum" ifadesini kullanan China, bu mezarlığa geldiğinde kendini annesine yakın hissettiği için burada olduğunu belirtti.

AFP / ET,JD

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