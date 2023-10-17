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TSK'nın Irak ve Suriye'de görev izni 2 yıl uzatıldı

17 Ekim 2023

TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Tezkerede "yabancı askerlerin Türkiye'de bulunması" ibaresi tartışmalara yol açmıştı.

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Fotoğraf: DW

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'de görev izninin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan oylamada tezkere 164 vekilin "hayır" oyuna karşılık 357 oyla kabul edildi.

Tezkereye AKP ve MHP'nin yanı sıra İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi "evet" oyu vereceğini açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise tezkeredeki "yabancı askerlerin Türkiye'de bulunması" ile ilgili ifadeye itiraz ederek "hayır" oyu kullanacağını bildirmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada "yabancı askerler" maddesini "akıl tutulması" diye eleştirmiş, "Kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz" ifadesini kullanmıştı. Yeşil Sol Parti de "Savaş tezkeresine hayır" diyerek tezkereyi onaylamadığını bildirmişti.

Tartışmalı "yabancı asker" maddesi

Kabul edilen tezkerede "hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması" ifadeleri yer alıyor.

TSK'nın iki ülkede görev yapmasına izin veren tezkere ilk olarak 2014 yılında TBMM'den geçmiş, süresi en son 2021 yılında 30 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

DW/BK,TY

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