  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu'da savaş
Deprem ve Türkiye
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

24 Aralık 2023

PKK ile yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava operasyonları düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı kritik hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

https://p.dw.com/p/4aXTR
Türkei Turkish Air Force Kampfjet
Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA/picture alliance

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'ya yönelik operasyonlarda son iki günde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi" denildi. Bakanlık ayrıca "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'den 16'ya yükseldiğini" duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "son dönemde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına geldiğini" kaydetti.

Irak'ın kuzeyini kapsayan TSK'nin "Pençe-Kilit" adını verdiği operasyon bölgesinde Cumartesi günü bir üsse sızmaya çalışan PKK'lılar ile çıkan çatışmada altı askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Cuma günü de  Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde yaşanan çatışmada altı asker yaşamını yitirmişti.

Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Partilerden tepkiler

TBMM'de ise dört parti ortak bildiri imzalayarak saldırıları kınadı. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzasını taşıyan bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı mesajda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. CHP'nin yayınladığı ayrı bir bildiride ise "terörü lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların "neden engellenmediği ve sorumlularının ihmalleri olup olmadığının" araştırılması çağrısında bulunan CHP, Milli Savunma Bakanı'nın TBMM'de yapılacak bir kapalı oturumla milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP, Ulusal Yas ilan edilmesini de talep etti.

DHA,DW/ GY,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

TSK'nın Irak ve Suriye'de görev izni 2 yıl uzatıldı

TSK'nın Irak ve Suriye'de görev izni 2 yıl uzatıldı

TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Tezkerede "yabancı askerlerin Türkiye'de bulunması" ibaresi tartışmalara yol açmıştı.
Politika17 Ekim 2023
Dışişleri Bakanlığı düşürülen SİHA ile ilgili açıklama yaptı

Türkiye'den ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama

Türkiye'den ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama

Türk Dışişleri, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama yaptı. Olayın "farklı teknik değerlendirmelerden" kaynaklandığı, gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu belirtildi.
Politika6 Ekim 2023