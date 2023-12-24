TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

PKK ile yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava operasyonları düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı kritik hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'ya yönelik operasyonlarda son iki günde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi" denildi. Bakanlık ayrıca "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'den 16'ya yükseldiğini" duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "son dönemde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına geldiğini" kaydetti.

Irak'ın kuzeyini kapsayan TSK'nin "Pençe-Kilit" adını verdiği operasyon bölgesinde Cumartesi günü bir üsse sızmaya çalışan PKK'lılar ile çıkan çatışmada altı askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Cuma günü de Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde yaşanan çatışmada altı asker yaşamını yitirmişti.

Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Partilerden tepkiler

TBMM'de ise dört parti ortak bildiri imzalayarak saldırıları kınadı. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzasını taşıyan bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı mesajda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. CHP'nin yayınladığı ayrı bir bildiride ise "terörü lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların "neden engellenmediği ve sorumlularının ihmalleri olup olmadığının" araştırılması çağrısında bulunan CHP, Milli Savunma Bakanı'nın TBMM'de yapılacak bir kapalı oturumla milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP, Ulusal Yas ilan edilmesini de talep etti.

DHA,DW/ GY,JD

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