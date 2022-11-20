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TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları düzenledi
TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları düzenlediFotoğraf: Eren Bozkurt/AA/picture alliance
ÇatışmalarTürkiye

TSK'dan Irak'a ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon

3 saat önce

TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava saldırıları düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarda "teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelerin hedef alındığını" açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece saatlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yapıldığı" belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirilen harekatta, planlama ve icra aşamalarında çok hassas davranıldığı" vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" ifadelerine yer verilerek operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Akar: Terör örgütünün sözde karargahları vuruldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" diye konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden idare etti
Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden idare ettiFotoğraf: DHA/Demirören Nachrichten Agentur

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Kobani'nin de bombalandığını öne sürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü ise TSK'nın bölgeye düzenlediği en az 20 hava saldırısında SDG'nin altı üyesi ile altı Suriyeli askerin öldüğünü iddia etti.

Türk hükümeti, geçen hafta Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıdan PKK'yı sorumlu tutmuştu. PKK ve Suriye Demokratik Güçleri'nin ana omurgasını oluşturan YPG, saldırı ile ilişkileri olduğu iddialarını geri çevirmişti.

AFP,DHA,DW/BÖ,JD

 

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