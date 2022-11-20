TSK'dan Irak'a ve Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı

TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava saldırıları düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı harekâtta "toplam 89 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiğini" açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece saatlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'nın başarıyla" icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Harekât ile "teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, "terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği" vurgulandı.

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nın başlatılması talimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği belirtildi.

BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi vurgu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gece yarısı yapılan açıklamada ise "teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yapıldığı" duyuruldu.

Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirilen harekatta, planlama ve icra aşamalarında çok hassas davranıldığı" vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" ifadelerine yer verilerek operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Akar: Terör örgütünün sözde karargahları vuruldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" diye konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden idare etti Fotoğraf: DHA/Demirören Nachrichten Agentur

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Kobani'nin de bombalandığını öne sürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü ise TSK'nın bölgeye düzenlediği en az 20 hava saldırısında SDG'nin altı üyesi ile altı Suriyeli askerin öldüğünü iddia etti.

Türk hükümeti, geçen hafta Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıdan PKK'yı sorumlu tutmuştu. PKK ve Suriye Demokratik Güçleri'nin ana omurgasını oluşturan YPG, saldırı ile ilişkileri olduğu iddialarını geri çevirmişti.

AFP,DHA,DW/BÖ,JD