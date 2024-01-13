TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı

TSK, Kuzey Irak'ta PKK'lılar ile yaşanan çatışmada dokuz askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı düzenlediğini bildirdi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK ile arasında yaşanan çatışmada dokuz askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı düzenledi.

Bakanlık, dün gece yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde hava harekâtları düzenlendiğini belirterek, bu operasyonlarda "bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hava harekâtlarının Türkiye'nin "meşru müdafaa hakları" doğrultusunda düzenlendiğine işaret edilerek, "Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada da "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" denildi.

MSB, daha önce yaptığı açıklamalarda da, "Teröristlerin kaçış güzergahlarının ve belirlenen hedeflerin, hava harekatları ve kara ateş destek unsurlarıyla vurulmaya" başlandığını belirterek, önce "12 teröristin," ardından da "toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

MSB: Dokuz silah arkadaşımız şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyini kapsayan TSK'nin "Pençe-Kilit" adını verdiği operasyon bölgesinde Cuma günü bir üsse sızmaya çalışan PKK'lılar ile çıkan çatışmada toplam dokuz askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir" denildi.

Bakanlıktan dün akşam yapılan ilk açıklamada, beş askerin hayatını kaybettiği, üçü ağır sekiz askerin yaralandığı belirtilmiş, ancak daha sonra yaşamını yitiren askerlerin sayısı dokuza yükselmişti. Aynı bölgede bir gün önce bir asker hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştı.

Siyasi partilerin etkinlikleri iptal

Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile beraber Şırnak'a gitti. İstanbul'da ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir güvenlik toplantısı yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

AKP'nin yanı sıra CHP ve İYİ Parti ise bu hafta sonunda yapılacak etkinliklerini iptal etti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin Antalya'da gerçekleştireceği yerel seçimlerle ilgili istişare kampı ve aday tanıtım toplantısı da iptal edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin Manisa'da yapılacak aday tanıtım toplantısı ile yarın Ankara'da yapılacak mitingi iptal ettiklerini, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki gelişmeleri ele almak üzere Merkez Yönetim Kurulu'nu topladıklarını bildirdi.

DHA,ANKA,DW / JD,ET

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