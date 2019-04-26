 TSK′daki Gülen yapılanmasına yönelik operasyon | TÜRKİYE | DW | 02.07.2019

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TÜRKİYE

TSK'daki Gülen yapılanmasına yönelik operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda İzmir ve Konya merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Andrew Brunson Izmir Pastor USA (picture-alliance/abaca/Depo Photos)

Türkiye'de emniyet ekipleri sabah saatlerinden itibaren birçok ilde Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında peş peşe operasyonlar düzenledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen yapılanması soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. 

Ayrıca 18 ilde de TSK'daki Gülen yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf asker, 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen yapılanmasının "mahrem imamlarınca" ankesörlü veya büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muvazzaf bir binbaşı, iki yüzbaşı, iki üsteğmen, 18 astsubay ve beş uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı, bir teğmen, dört astsubay, iki emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen bir astsubay, bir emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen dört öğrencinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Mersin, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonun devam ettiği bildirildi.

DHA/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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