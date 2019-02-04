 Tsipras′tan Heybeliada çağrısı | TÜRKİYE | DW | 06.02.2019

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TÜRKİYE

Tsipras'tan Heybeliada çağrısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na yaptığı ziyarette "Bir sonraki gelişimde umarım okulu Erdoğan'la birlikte açacağız" dedi.

Tsipras Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı oldu

Tsipras Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı oldu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'tan Heybeliada'daki ruhban okulunun açılması için çağrı geldi. Türkiye ziyareti kapsamında 1971 yılından bu yana kapalı olan okulu ziyaret eden Tsipras, ruhban okulunun açılmasının Yunanları ve Türkleri bir araya getireceğini söyledi.

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Okulu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olan Tsipras, "Bu koridorlarda tekrar mutlu öğrenci kahkahalarının yankılanacağı günlerin yakın oluğuna inanmak istiyorum" diye konuştu. 

Cumhuşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşliğinde okulu ziyaret eden Tsipras, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine de katıldı.

Fransız haber ajansı AFP Tsipras'ın "Bir sonraki gelişimde umarım okulu Erdoğan'la birlikte açacağız" dediğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Atina'nın Yunanistan'daki Müslüman azınlığın haklarını artırmak için adım atması durumunda okulun tekrar açılabileceğini söylemişti. 

Ortodoks din adamlarını yetiştirmek için Heybeliada'da kurulan ruhban okulu 1971'de Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs konusundaki anlaşmazlık döneminde kapatılmıştı.

Tsipras, İstanbul'da Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen Aya Sofya Müzesi'ni de ziyaret etti. Tsipras, İstanbul temasları öncesi dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. 

Türkei | Tsipras zu Besuch in Ankara (picture-alliance/dpa/AA/K. Ozer)

AFP,AP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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