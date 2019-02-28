Tsipras: Türk jetleri helikopterimi taciz etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Ege Denizi’nde Didim’in açıklarında yer alan Eşek Adası’na (Agathonisi) uçtuğu sırada helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Tsipras, ülkesinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışının yıldönümü kutlamaları kapsamındaki ziyaret sırasında Türk savaş jetlerinin Yunan hava sahasını ihlal ederek kendisine "hoş geldin" dediklerini aktardı.

Bu ihlal nedeniyle içinde bulunduğu helikopterin pilotunun alçaktan uçmak zorunda kaldığını söyleyen Tsipras, alçak uçuşun Yunan jetleri bölgeye gelene kadar devam ettiğini ifade etti. Tsipras’ın "Bu aptalca davranışların hiçbir anlamı yok. Sadece yakıt israfı" dediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Türk tarafından henüz bir yanıt gelmedi.

Ege Denizi’ndeki kıta ve hava sahanlığı konuları Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden bir sorun. Şubat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da görüşen Yunanistan Başbakanı Tsipras, görüşme sonrasında yapılan ikili basın toplantısında, "Ege Denizi'nde gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğun" önemini vurgulamış, ancak gerektiği taktirde "ülkemizi korumak için atalarımızın bize öğrettiklerini yaparız" demişti.

dpa,AP/DÇÜ,GA

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