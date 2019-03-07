 Trump′tan yabancı telekomünikasyon şirketlerine yaptırım | DÜNYA | DW | 16.05.2019

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DÜNYA

Trump'tan yabancı telekomünikasyon şirketlerine yaptırım

ABD Başkanı Trump, yabancı telekomünikasyon şirketlerinin teknolojilerinin kullanılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Bu adımın Çinli telekomünikasyon devi Huawei şirketine yönelik olduğu ileri sürülüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Bakanlığı'na aralarında Çinli Huawei'nin de bulunduğu yabancı telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırımları kapsayacak yetkileri içeren bir kararname imzaladı. Kararnameyle Trump, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye sert yaptırımların önünü açtı. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kararın belirli bir ülke ya da şirkete yönelik olmadığı vurgulandı. Söz konusu kararname Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkile eden" ülkelerden telekomünikasyon teçhizat ve ekipmanları almasını engelliyor.

ABD son dönemde Çin ile ticari konularda gerilim yaşıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi, birbirlerini karşılıklı gümrük vergileriyle tehdit ediyor. Çin ile ABD karşılıklı ithal mallarına ek gümrük vergisi uyguluyor.

Dünya genelinde öncü telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle bir süredir ABD'li yetkililerin takibinde. Şirket ABD pazarında çok ön planda olmasa da daha hızlı veri iletişimi öngören yeni mobil bağlantı jenerasyonu (5G) alt yapı teknolojilerinde öncü konumda.

ABD kara listeye aldı

Öte yandan ABD, Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla ABD hükümeti onay olmadan, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor. Kararın birkaç gün içinde uygulamaya konacağı belirtildi.

Güvenlik endişesi

Çinli şirket veri güvenliği konusunda ABD'nin yanı sıra Almanya ve diğer bazı ülkelerin baskısı altında. Uzmanlar Huawei'nin Almanya'da 5G altyapısını oluşturulurken dışarıda tutulması gerektiği görüşünde. Alman hükümeti Huawei ve diğer Çinli şirketlerin bu konuda tamamen dışlanması taraftarı değil ve ihalelerin farklı şirketlere yönlendirilmesi görüşünde. 

Trump'ın kararının ardından açıklama yapan Çinli Huawei, kısıtlayıcı önemlerin Huawei'nin haklarını zedelediğini söyledi. Şirketi ayrıca ABD'nin, Huawei'nin 5G teknolojik alt yapısına dahil olmaması nedeniyle bu konuda geri kalacağını, hem şirketlerin hem de tüketicilerin bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

dpa, AFP / HT, MK

© Deutsche Welle Türkçe

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