Trump'tan Ukrayna ve Rusya'ya acil ateşkes çağrısı

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve gelmeye hazılanan seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Truth Social" adlı sosyal medya platformundaki hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirecek bir anlaşma konusunda istekli olduğunu yazdı. "Zelenskiy ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve çılgınlığı durdurmak istiyor" diyen Trump, ateşkesin derhal sağlanması ve müzakerelere başlanması gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Gereksiz yere çok fazla hayat harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy de bu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesi için adil bir barış beklediklerini vurgulayarak kendilerine güçlü güvenlik garantileri verilmesini istedi.

"Hepimiz barış istiyoruz. Ancak bizim için çok önemli olan, barışın hepimiz için adil olması ve Rusya'nın, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ya da başka herhangi bir saldırganın geri dönme ihtimalinin olmamasıdır" diyen Zelenskiy, ayrıca Trump'a "sarsılmaz kararlılığı" için teşekkür ederek görüşmeleri "iyi ve verimli" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı "24 saat içinde" sona erdireceğini söylemişancak bunu tam olarak nasıl yapacağını anlatmamıştı. Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan büyük askeri yardımları ise sert bir dille eleştirmişti.

ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi

Üçlünün görüşmesinden saatler sonra, iktidarı Trump'a bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ukrayna için 988 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada paketin insansız hava araçları, hassas HIMARS roketatarları için mühimmat, topçu sistemleri, tanklar ve zırhlı araçlar için ekipman ve yedek parçalar içerdiği belirtildi.

AFP,dpa / HS,ET

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