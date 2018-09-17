 Trump’tan tecavüz iddiasına kanıt yok yanıtı | DÜNYA | DW | 22.06.2019

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DÜNYA

Trump’tan tecavüz iddiasına kanıt yok yanıtı

ABD Başkanı Trump, 1990’lı yıllarda New York’lu bir köşe yazarına mağazada cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Trump, söz konusu kişiyle tanışmadığını ve olaya dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Trump'a daha önce de benzer suçlamalar yöneltilmişti.

Trump'a daha önce de benzer suçlamalar yöneltilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel saldırı iddiasını daha geri çevirdi. New York’ta yaşayan köşe yazarı E. Jean Carroll, Trump’ın 1995 ya da 1996 yılında Manhattan’daki bir mağazada kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New York Magazine’de yer alan iddialarda Carroll, Bergdorf Goodman mağazasında karşılaştığı Trump’ın kısa süreli bir sohbetten sonra başka bir kadın için alacağı iç çamaşırını denemesi yönünde şakalar yaptığını söyledi. Carroll, mağazanın giyinme kabinine girdikten sonra Trump’ın kendisini duvara bastırarak öpmeye çalıştığını ve iç çamaşırını indirerek içine girdiğini anlattı. Yaklaşık üç dakika süren bir mücadeleden sonra Trump’ı iterek giyinme kabininden koşarak çıkan Carroll, korktuğu için polise gidemediğini söyledi.

Şu anda 75 yaşında olan ve Elle dergisinde okuyucuların sorularını cevapladığı bir tavsiye köşesi bulunan Carrolll, olay anında yakınlarında kimsenin bulunmadığını, ancak yaşananları iki gazeteci arkadaşına anlattığını ifade etti. Carroll’ın arkadaşları iddiayı doğruladı.

USA New York City 2015 | E. Jean Carroll, Journalistin

E. Jean Carroll "hayatından endişe ettiği için daha önce konuşamadığını" söyledi.

Hayatından endişe ettiği için olay hakkında daha önce konuşmaya cesaret edemediğini söyleyen Carroll, “Bu adamın kendilerini nasıl elle taciz ettiğini, aşağıladığını, hırpaladığını, kendilerine sarkıntılık ettiğine ilişkin tutarlı hikayeleri kamuoyuyla paylaştıktan sonra; aldıkları karşılık inkar, tehdit ve saldırı olan 15 kadının arasına katılmak pek de eğlenceli gözükmüyordu” diye konuştu.

"Demokrat Parti'nin parmağı varsa ortaya çıkmalı"

ABD Başkanı Trump, Carroll’ın iddialarını reddederek, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını söyledi ve iddiaları “yalan haber” (fake news) olarak nitelendirdi. Olaya ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını öne süren Trump, “Bu şahısla hayatım boyunca hiç tanışmadım. Yeni çıkacak olan kitabını satma motivasyonunda olsa gerek” diye konuştu. Trump, kitabın da “kurgu” kategorisinde satılması gerektiğini söyledi.

Trump, olaya ilişkin ellerinde herhangi bir video kaydı olmadığını teyit eden Bergdorf Goodman’a da teşekkür ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrat Parti’nin Carroll ya da New York Magazine ile birlikte çalıştığı yönünde bir bilgisi olanın kendileriyle paylaşmasını” istedi. Trump, “Dünya ne olup bittiğini öğrenmeli ve insanlar iftiralarının bedelini ödemeli” diye yazdı.

Carroll, kitabında Trump’ı “hayatı boyunca karşılaştığı iğrenç adamlardan biri” olarak nitelendiriyor.

Trump daha önce de kendisine yöneltilen bir dizi taciz iddiasını reddetmişti.

 

DW,AFP/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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