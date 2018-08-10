 Trump′tan Türkiye′ye yönelik vergileri ikiye katlama kararı | EKONOMİ | DW | 10.08.2018

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EKONOMİ

Trump'tan Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katlama kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gördüğü günlerde Türkiye'ye yönelik yeni bir karar aldı.

ABD Başkanı, aldığı kararı Twitter'dan duyurdu. Trump, "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ederken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" diye tweet attı.


ABD, geçen Mart ayında ayında Türkiye dâhil ticaret ortaklarının tepkisini çeken bir karar alarak çelik ithalatına yüzde 25, alümüniyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi uygulamaya başlamıştı. Trump bugün verdiği talimatla, söz konusu vergileri Türkiye için ikiye katlamış oldu.

Trump'ın Türkiye konusundaki kararı TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybını hızlandırdı. Dolar, 6,87 TL seviyesini gördü.

Erdoğan: Dolar molar yolumuzu kesmez

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisini iki katına çıkarma kararı, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Modeli'ni kamuoyuna açıkladığı sırada geldi.

Trump'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomi konusunda bir değerlendirme gelmişti. Bayburt'ta konuşan Erdoğan, "Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır" dedi. "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha halka yastık altındaki Euro ve Dolar'ı bozdurma çağrısı yaptı. Erdoğan "Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir" dedi.

DW/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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