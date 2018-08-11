 Trump′tan Türkiye′ye sitem: İyi dost değillermiş | DÜNYA | DW | 16.08.2018

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DÜNYA

Trump'tan Türkiye'ye sitem: İyi dost değillermiş

Türkiye ile yaşanan kriz Beyaz Saray'daki kabine toplantısında gündeme geldi. Trump Türkiye'yi iyi dost olmamakla suçlarken Hazine Bakanı "Brunson derhal tahliye edilmezse ek yaptırımlar planlıyoruz" dedi.

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/CNP/MediaPunch/J. LoScalzo)

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda yeni ekonomik yaptırımları yürürlüğe sokmaya hazır olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında konuşan ABD Hazine Bakanı, "Brunson'ı derhal serbest bırakmamaları halinde yapmayı planladığımız başka şeyler de var" mesajı verdi.

Toplantıda Başkan Donald Trump'ın da Ankara ile ilgili olarak "İyi bir dost olmadıkları ortaya çıktı" dediği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre Trump, İsrail'de tutuklu olan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ABD yönetiminin devreye girdiğini hatırlattı. Trump, "Onun için birisini çıkardık. Bir yerden birisini kurtarmak için yardıma ihtiyacı vardı, kurtarıldı. Bizim harika papazımızı tutmak istiyorlar. Bu adil değil, doğru değil" diye konuştu. Trump ardından Hazine Bakanı Mnuchin'e dönerek Brunson nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlarda son durumu sordu. Mnuchin, "Bazı bakanlarına yaptırım uyguladık.Hemen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası" diye yanıt verdi.

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Vatandaş ABD'ye boykot hakkında ne düşünüyor?

Çarşamba günü de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın kararlılığını test etmeye kalkmazsa iyi eder" diye yazmıştı. Pence "Brunson'ın masum biri olduğunu" belirterek "ABD Başkanı Trump ve kendisinin Brunson serbest bırakılana kadar kararlılıkla mücadele edeceği" mesajını vermişti.

Trump yönetimi Brunson krizi nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almış, iki ismin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Beyaz Saray ardından Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumdaki gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. Türkiye buna misillemeyle karşılık vermiş ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri Çarşamba günü iki katına çıkarmıştı.

AFP,rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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