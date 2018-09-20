Trump’tan Türkiye’ye İdlib teşekkürü

İlk kez başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Suriye'ye "İdlib‘e saldırıları önemli ölçüde yavaşlattıkları için" teşekkür etti. ABD Başkanı, Türkiye'ye de Rusya ile İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması konusunda sağlanan anlaşma nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Trump'tan, ABD ile ticari bir savaşın içinde olan Çin'e de suçlama geldi. ABD Başkanı, Washington'ın ticaret politikasına karşı olan Çin'in kasım ayında ABD'de düzenlenecek ara seçimleri manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Trump iddiasına ilişkin detay vermedi.

"İsrail adım atmalı"

İsrail-Filistin sorununa da değinen ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüme destek veren ifadeler kullandı. Trump, "her ne kadar yüzde yüz İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yanında olsa da İsrail'in diğer tarafın da yararına olacak bir adım atması gerektiğini" söyledi.

"Anlaşmalar iki taraf için de iyi olmalı" diyen Trump, "Filistin tarafının aslında bir adım atmaya hazır olduğuna inandığını" ifade etti.

"Venezuela için tüm seçenekler masada"

Trump, ABD'nin Venezuela'ya olası müdahalesine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Trump, Latin Amerika ülkesindeki siyasi, ekonomik ve insani krizi sona erdirmeye yardımı dokunacak tüm opsiyonların masada olduğunu, hatta seçenekler arasında "güçlü opsiyonların" da bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı, Maduro'yla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da "Venezuela'daki acıyı dindirmeye yardımı olacaksa herkesle görüşebileceği" yanıtını verdi.

Washington, Salı günü, aralarında Venezeuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin de olduğu yakın çevresinden 4 kişiye yolsuzluk iddiaları nedeniyle mali yaptırım kararı almıştı.

Trump'ın İsrail, Japonya ve İngiltere liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

AP,dpa/SÖ,EC

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