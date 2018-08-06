 Trump′tan Türkiye′ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza | DÜNYA | DW | 14.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinde Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi.

USA Präsident Donald Trump in der Militärbasis Fort Drum (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ABD Kongresi'nin her iki kanadında da onaylanan savunma bütçe tasarısını onayladı. Tasarının maddeleri arasında ABD'nin Türkiye'ye F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

716 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayan Trump konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu yakın tarih içinde ordumuz ve askerlerimiz için yaptığımız en anlamlı yatırım" diye konuştu.

Yasa, ABD'nin eski model tank, uçak ve gemilerinin yeni modellerle revize edilmesini de öngörüyor. Trump, şimdiye kadar "en gelişmiş ve öldürücü teknolojinin" kullanılacağını belirterek, "Umarım, çok güçlü olacağız ve bu teknolojiyi hiç kullanmayacağız. Ancak kullanırsak, kimsenin şansı olmayacak" dedi.

Gözler Pentagon'un raporunda

Bütçe tasarısı ordunun güçlendirilmesini kapsıyor

ABD Başkanı Trump'ın bütçe tasarısını onaylamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik F-35 savaş uçaklarının teslimatları da geçici olarak durdurulacak. Tasarının maddeleri içinde Savunma Bakanlığı'nın, Trump'ın onayının ardından 90 gün içinde Türkiye'ye dair bir raporu Kongre'ye sunmasını öngörülüyor.

Buna göre, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-35'leri, Rusya'dan alacağı S-400 savunma sistemiyle birlikte kullanmasının ABD savunma sistemine bir zarar getirip getirmeyeceği araştırılacak. Bu süre zarfında da Türkiye'ye teslimat yapılmayacak. Ancak Türk pilotların ABD'de aldığı eğitimlere devam edilecek. 

ABD'nin yeni savunma bütçesi, 77 adet yeni F-35 savaş uçağına yatırım yapılmasını, birliklerdeki erkek ve kadın askerlerin sayısının 15 bin 600 kişiye çıkarılmasını ve ayrıca ordu mensuplarının maaşlarına yüzde 2,6 oranında zam uygulanmasını öngörüyor.

Tasarı aynı zamanda İsrail ile ortak yapım füze savunma sistemleri için 500 milyon dolar, tren ve Irak güvenlik güçleri ekipmanlarına ayrılmak üzere 850 milyon dolar ve Ukrayna için kullanılacak 250 milyon dolarlık bir yardımı kapsıyor.

DW,dpa,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışının S-400'ler nedeniyle iptal edilebileceğini söyledi. (26.06.2018)  

ABD Kongresi'nden F-35 kararı

ABD Kongresi 2019 savunma harcamalarına yönelik yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı. Tasarı, Türkiye'ye F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını da öngörüyor. (24.07.2018)  

ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 yaptırımını onayladı

ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunuldu. (02.08.2018)  

Benzer içerik

Farnborough International Airshow 2014 ARCHIV F-35A Lightning II Joint Strike Fighter

Gürcan: Batı ile kavgalı Türkiye Rusya'yı mutlu ediyor 06.08.2018

ABD Senatosunun F-35 kararını değerlendiren güvenlik analisti Metin Gürcan'a göre Türkiye ABD ile krizi sessiz yönetebilseydi istediğini daha kolay alırdı. Gürcan "Batı ile kavgalı Türkiye Rusya'yı mutlu ediyor" diyor.

Israel Kampfjet F-35

ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 yaptırımını onayladı 02.08.2018

ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunuldu.

Israel Air Force F-35 Jet

ABD Kongresi'nden F-35 kararı 24.07.2018

ABD Kongresi 2019 savunma harcamalarına yönelik yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı. Tasarı, Türkiye'ye F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını da öngörüyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland Flüchtlinge auf dem Weg zurück nach Syrien (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

Suriye: Mültecilerin dönüşü birinci önceliğimiz

Suriye yönetimi, iç savaş nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarının geri dönüşü için hazırlıklara başladı. Şam, bu süreci desteklemek için ön koşul olmadığı takdirde dış yardıma açık olduklarını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 