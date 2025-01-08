Trump'tan Suriye yorumu: Erdoğan çok akıllı bir adam

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Erdoğan'ın Suriye'de izlediği politikayı övdü, Kürtlerle Türkiye'nin "doğal düşman" olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Fidan ise YPG'ye yönelik "askeri harekât" mesajı verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki malikânesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD'nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerini geri çekip çekmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası" diye yanıt verdi ve bu durumun Türkiye ile ilgili olduğunu savundu.

Trump, "Türkiye 2 bin yıldır farklı isimler ve farklı şekillerle bu ülkenin peşinde ve Başkan Erdoğan benim dostum, sevdiğim ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

Geçmişte Kürtlerin "peşine düşmemesini" istediğinde Erdoğan'ın bunu yerine getirdiğini söyleyen Trump, "Bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyorum çünkü onlar doğal düşmanlar. Birbirlerinden nefret ediyorlar" diye ekledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonuna geçmişte karşı çıktığını ve bu doğrultudaki ricasını Erdoğan'a da ilettiğini hatırlatan Trump, "Geçmişte de yapmadı. Başlamıştı ve ben de 'lütfen bunu yapma' dedim. O da yapmadı" ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak olan Trump, "Suriye'de olanlara bakarsanız, Rusya zayıfladı, İran zayıfladı ve o (Erdoğan) çok akıllı bir adam. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi. Onlar da içeri girdiler ve ele geçirdiler. Böyle oldu" diye ekledi.

Trump geçen ay yine Mar-a Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesini, Türkiye'nin "dostça olmayan bir şekilde yönetimi ele geçirmesi" olarak nitelemişti.

Fidan'dan "askeri harekât" mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise CNN Türk'te katıldığı bir programda, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu, YPG'ye hem ABD üzerinden hem de basın üzerinden ültimatom verildiğini ve bu örgütün söz konusu ültimatoma uymaması hâlinde askeri harekât gerçekleştireceklerini söyledi.

"Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behemehâl terk etmeleri gerekiyor. PKK'lı kadrolar. Sayıları var, bunların terk etmeleri gerekiyor, bunlar biliyorlar bunu. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz niyet de görmüyoruz açıkçası. Ve bekliyoruz.

Fidan, "Eğer bölgede askeri harekât olmasını istemiyorsanız, ne bizim tarafımızdan ne de Suriye'deki yeni yönetim tarafından. Bunun şartları bellidir. Bu şartları çok basit bir şekilde, sarih bir şekilde, hiçbir şeyden hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Başka ülkelerden gelen uluslararası terörist savaşçıların Suriye'yi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor" dedi.

YPG'nin ültimatoma göre hareket etmemesi durumunda gereğinin yapılacağını vurgulayan Fidan, "(Gereği) askeri harekâttır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir daha söyleyecek, bir daha söyleyecek" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA/CÖ,JD

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