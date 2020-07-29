Trump'tan seçimleri erteleme mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin ertelenmesini ilk kez gündeme getirdi. Trump, Twitter mesajında, salgın nedeniyle tüm seçmenlerin kendilerine gönderilecek e-postalarla oy kullanması uygulamasını benimseyen eyaletlerin sayısının arttığına dikkat çekerek "Bu durumda 2020, tarihteki en kusurlu ve hileli seçim olacaktır. ABD için büyük bir utanç olacaktır" diyerek "İnsanlar doğru, emin ve güvenli bir biçimde oy kullanana kadar ertelense?" sorusunu yöneltti.

ABD Başkanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan can kayıpları ve ekonomide artan sorunlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Yapılan son anketler bazı eyaletlerde Trump'ın rakibi Joe Biden'a karşı oy kaybına uğradığını ve gerisinde kaldığını gösteriyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Seçimleri erteleme yetkisiyse Amerikan Kongresi'nde. Muhalefeti oluşturan Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle seçimlerin ertelenmesi ihtimali oldukça düşük görülüyor.

ABD ekonomisinde rekor daralma

ABD Ticaret Bakanlığı, bugün ikinci çeyreğe ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerini açıkladı.

Buna göre ABD'de GSYİH, bu yıl Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,9 oranında azaldı.

ABD ekonomisinin en önemli taşıyıcı ögelerinden tüketimde kaydedilen gerilemenin, alınan sonuçta etkili olduğu belirtiliyor. Özel tüketim, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 34,6 oranında azalmıştı. Kısıtlamalar ve sosyal mesafe kuralları, hizmet sektöründe de etkisini gösterirken yatırımlar ve dış ticaret de pandemiden olumsuz etkilendi.

Ülkede işsizlik de rekor seviyelerde seyrediyor. Geçen hafta ilk işsizlik bildiriminde bulunanların sayısı 1 milyon 434 milyon olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise 1 milyon 422 milyon kişi işsizlik parası için başvuruda bulunmuştu.

rtr, AFP/MK,BK

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