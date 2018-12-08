Trump'tan "Sarı Yelekliler" açıklaması: Paris Anlaşması işlemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da hükümetin yapmayı planladığı yakıt vergisi zamlarına karşı düzenlenen "Sarı Yelekliler" protestolarının, Paris İklim Anlaşması'nın işlemediğinin kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden çeşitli konularda açıklamalarda bulunan Trump, "Paris Anlaşması'nın Paris için işlediği pek söylenemez. Fransa'nın dört bir yanında protestolar ve ayaklanmalar. İnsanlar, bir ihtimal çevreyi koruyacaklar diye üçüncü dünya ülkelerine büyük miktarlarda paralar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz!' diye tezahürat ediyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. Tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlayan anlaşmayı imzalayan ülkeler, maksimum 2 derecelik artış hedefinin tutturulabilmesi için sera gazı emisyonlarını belli ölçülerde azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak ABD geçen yıl Trump'ın kararıyla bu anlaşmadan çekilmişti.

Almanya'ya çağrı

Trump son aylarda yeniden gündeme gelen ortak bir Avrupa ordusu kurulması konusunda da açıklamalarda bulundu. Trump, "Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında pek iyi bir sonuç vermedi. Ama ABD size destek oldu ve her zaman olacak. Sizden tek istediğimiz, payınıza düşen katkıyı NATO'ya ödemeniz. Avrupa'yı korumak için ABD çok daha büyük bir milli gelirin yüzde 4.3'ünü öderken Almanya bütçesinin yalnızca yüzde 1'ini ödüyor. Adalet!" diye tweet attı.

Mueller soruşturması

Başkan Trump, Rusya'nın Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerine olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın soruşturmasıyla ilgili de bir tweet attı. Trump, "İKİ YIL VE MİLYONLARCA SAYFA BELGENİN (ve 30 milyon dolar maliyetin) ARDINDAN, HİLE YOK!" dedi.

Video izle 00:45 Şimdi canlı 00:45 dk Paylaş "Sarı Yelekliler" protestoları sürüyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/39jRT "Sarı Yelekliler" protestoları sürüyor

DW/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe