Trump'tan Putin'e: ABD seçimlerine müdahale etmeyin

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçen Temmuz'dan bu yana Trump ve Putin'i ilk kez bir araya getiren görüşme sonrası yapılan Beyaz Saray bilgilendirmesinde, ikili ilişkiler, silahsızlanma, İran, Suriye ve Venezuela'daki durumun ele alındığı belirtildi.

Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada ise Suriye başlığı altında Türkiye'nin de ele alındığı belirtildi. Ancak ayrıntı verilmedi. Görüşme sırasında Putin, Trump'ı gelecek yıl Moskova'da düzenlenecek olan Nazi Almanyasının yenilgiye uğratılmasının 75'inci yıldönümü kutlamalarına davet etti.

Trump'tan "Seçimlere müdahale etmeyin"

Bir buçuk saat süren görüşme öncesinde Putin'le kameraların karşısına geçen Trump'ın, samimi tavrı dikkat çekti.

2020'de yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'yı uyarıp, uyarmayacağına yönelik bir gazeteciden gelen soru üzerine Trump, şakacı bir üslupla Putin'e dönerek "Seçimlere müdahale etmeyin" dedi. Putin'le "çok çok iyi bir ilişkisi" olduğunu dile getiren Trump, "bu ilişkiden çok sayıda olumlu şey çıkabilir" diye konuştu.

Trump'ın Putin'e yaklaşımı Washington'da tepkiye neden oldu. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Rusya büyükelçiliği görevini yapan Michael McFaul, Trump'ı Twitter üzerinden eleştirdi. Trump'ın davranışını "moral bozucu" olarak nitelendiren McFaul, "Trump yönetiminin Putin'e olan hayranlığı ve taviz vermesi çok garip. Trump'ın davranışının arkasında ABD'nin tek bir somut çıkarını göremiyorum" yazdı.

Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar, ABD'de son iki yıldır iç siyasetin gündemini oluşturuyor. Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma Trump'ın Rusya ile bağını ispatlayacak delile ulaşılamamıştı.

Putin: Trump yetenekli biri

Putin de Trump'la görüşmesi öncesinde ABD Başkanına yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Putin, G20 temasları öncesinde Financial Times'a verdiği röportajda Trump için "yetenekli biri" dedi.

Son çeyrek asırda küreselleşmenin tüm Amerikalılara fayda sağlamadığını söyleyen Putin, Trump'ın bu memnuniyetsizlik dalgasının bir sonucu olarak seçildiğini savundu. Putin, "Sıradan Amerikalılar konuya şöyle bakıyor ve şunu söylüyor: Harika biri ve an azından bir çözüm sunmaya çabalıyor" diye konuştu. Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara ilişkin ise Putin, "Aşırı uç bir adım gibi gözükse de en azından çözüm üreteceğe benziyor" değerlendirmesini yaptı.

"Çağa uygun çözüm için görüşme sürecek"

Putin ve Trump'ın görüşmesine ele alınan konular arasında Washington'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya almasının ardından ortaya çıkan silahsızlanma gerginliği de vardı. G20'deki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'ın açıklamasında liderlerin silah kontrolü konusunda 21'inci yüzyıla uygun bir model üzerinde görüşmeyi sürdüreceği belirtildi.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.

DW,AFP,dpa,AP/TY,ÖA,GA

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