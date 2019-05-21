Trump'tan protestolara tepki: Yalan haber

ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyareti bir kez daha protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ABD Başkanı'nı protesto etti.

Trump aleyhinde dövizler taşıyıp sloganlar atan kalabalığa destek veren siyasetçiler de vardı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, gösteride yaptığı konuşmada, "aşırı sağın" yükselişi konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May

Trump ise İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Londra'da aleyhinde düzenlenen gösterilerle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Hangi protestolar? Ben protesto görmüyorum. Bugün geldiğimde küçük bir protesto gördüm. Çok küçük. Yani çoğu yalan haber" ifadesini kullandı.

Corbyn'in görüşme talebi reddettiğini söyleyen Trump, İşçi Partisi liderini "kendi çapında negatif bir güç" olarak tanımladı.

ABD-İngiltere ittifakına karşılıklı övgüler

Trump, Başbakan May ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ile İngiltere arasındaki müttefikliğe övgüler yağdırdı. "Dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük ittifak" tabirini kullanan Trump, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından ticari ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Birleşik Krallık ile "harika bir ticaret anlaşması" yapacaklarını ve bu anlaşmada "müthiş bir potansiyel" olduğunu belirten Trump, Muhtemelen şu an yaptığımızın iki, hatta üç misline ulaşacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı May de iki ülke arasındaki ittifakın "sağlamlığına" vurgu yaparak ABD ile "özel bir ilişkiye" sahip olduklarını söyledi.

May, "Her zaman güçlü ittifakların temelinin, işbirliği ve taviz olduğuna inandım. Bunun en geçerli olduğu yer ise özel ilişkilerdir" diye konuştu.

DW,rtr,AFP,dpa,AP/CÖ,JD

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