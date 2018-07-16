 Trump′tan Ortadoğu için ″Arap NATO′su″ planı | DÜNYA | DW | 28.07.2018

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DÜNYA

Trump'tan Ortadoğu için "Arap NATO'su" planı

ABD'de Trump yönetiminin Ortadoğu'da askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

U.S. Präsident Donald Trump Besuch Saudi Arabien (picture-alliance/Zumapress/S. Craighead)

Trump yönetiminin sessiz bir şekilde altı Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Reuters haber ajansının ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi diğer konularda daha derin bir işbirliği öngörüyor.

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Beyaz Saray ve Ortadoğu'daki kaynaklar projeyi "Arap NATO'su" olarak adlandırıyor. Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin, şimdilik 12-13 Ekim tarihlerinde Washington'da yapılması planlanan bir zirvede tartışılabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "son birkaç aydır bölgesel ortaklarımızla plan üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan'a düzenlediği ve iki ülke arasında dev bir silah anlaşmasının imzalandığı ziyarette Suudi yetkililerin bir güvenlik paktı fikrini ortaya attığı, ancak ittifak teklifinin hayata geçmediği kaydediyor. Bazı Arap kaynaklarsa planın yeniden ele alınması için çaba harcandığını belirtiyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında "MESA, İran'ın saldırganlığı, terörizm, aşırılıkla mücadele edecek ve Ortadoğu'ya istikrar getirecek" diye konuştu.

Sözcü, Başkan Trump'ın söz konusu tarihlerde bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yapıp yapmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

Reuters,BW/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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