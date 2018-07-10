 Trump’tan Obama’ya seçim müdahalesi suçlaması | DÜNYA | DW | 14.07.2018

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DÜNYA

Trump’tan Obama’ya seçim müdahalesi suçlaması

ABD Başkanı Trump, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2016’daki seçimlere müdahale edildiği iddiasıyla 12 Rus ajanını suçladığı iddianamenin açıklanması üzerine, bu durumla ilgili olarak selefi Barack Obama’yı suçladı.

ABD Başkanı Trump (yukarıda), selefi Barack Obama'yı 2016'daki seçimler öncesinde Rus ajanlarının seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırmadığı gerekçesiyle suçladı

ABD Başkanı Trump (yukarıda), selefi Barack Obama'yı 2016'daki seçimler öncesinde Rus ajanlarının seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırmadığı gerekçesiyle suçladı

ABD Adalet Bakanlığı’nın 2016’daki seçimlere müdahale edildiği iddiasıyla 12 Rus ajanı suçlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu durumla ilgili olarak selefi Barack Obama’yı suçladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, Rus ajanların seçimlerde Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton’ın seçim kampanyası ile Clinton’ın partisi Demokratik Parti’ye yönelik siber saldırı iddialarına karşı Obama’nın neden tedbir almadığını sordu.

Trump bugün yaptığı paylaşımında, "12 Rus'a dair dün duyduğunuz hikayeler Obama yönetimi döneminde gerçekleşti, Trump yönetimi döneminde değil. Neden bir şey yapmadılar, özellikle de Başkan Obama’nın seçimlerden önceki Eylül ayında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtilmiş olsa da?” diye yazdı.

Washington'da Cuma günü açıklama yapan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, 12 adet Rus askeri istihbarat servisi GRU mensubunun Clinton'ın seçim kampanyası ile Demokratik Parti'ye ait belge ve e-mailleri çalmak için “büyük çaplı bir siber operasyon” yapmakla suçlandığını belirtti. Hazırlanan 29 sayfalık iddianameye göre GRU ajanları Mart 2016'dan itibaren Clinton'ın seçim kampanyası, Demokratik Kongre Kampanya Komitesi (DCCC) ve Demokratik Ulusal Komite'de (DNC) görevli 300'den fazla çalışan ile gönüllüyü hedef aldı.

İddianameyi Mueller hazırladı

İddianameye göre bu kişilerin bilgisayarları Rus ajanlar tarafından takip edildi, bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım yüklenerek bilgisayarlardan e-mailler ve başka belgeler çalındı. 8 Kasım’daki seçimlerden beş ay öncesine denk gelen Haziran 2016’da da ajanların "uydurma isimler” kullanarak çaldıkları bu belgeleri internet ortamında yaymaya başladıkları ifade edildi.

Hiçbir ABD vatandaşının suçlanmadığı iddianame, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilen ve aynı zamanda eski FBI başkanı olan Robert Mueller tarafından kaleme alındı. Mueller soruşturması kapsamında daha önce de 13 Rus ile üç şirketi 2016’daki seçimlere müdahale ettikleri gerekçesiyle suçlamıştı.

Vietnam, Darang: Putin unterhält sich mit Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Klimentyev)

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ABD Başkanı Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını talep ediyor. (21.05.2018)

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Trump-Putin buluşması gerçekleşiyor

Her ne kadar hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Temmuz'da Helsinki’de gerçekleştirilmesi planlanan buluşmasını iptal etmesine yönelik çağrılar bulunsa da, Beyaz Saray toplantının planlandığı gibi yapılacağını açıkladı. 

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein, Cuma günü iddianame konusunda açıklama yapmadan önce Trump’a konuyla ilgili brifing verdiğini söyledi ve iddianamenin açıklanma tarihinin “gerçekler, kanıtlar ve yasalar” göz önüne alınarak kararlaştırıldığını belirtti.

İddianamenin açıklamasından önce İngiltere ziyareti sırasında konuşan Trump, 16 Temmuz'da gerçekleşecek görüşmede Putin’e seçime müdahale iddialarını soracağını söylemişti. İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptıkları basın toplantısında Trump, "O soruyu kesinlikle soracağım ve umarım Rusya ile iyi bir ilişkimiz olur” demişti. Mueller'in Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını araştırma amacıyla yürüttüğü soruşturmayı bir kez daha "cadı avı” olarak nitelendiren Trump, kendisinin "Rusya’ya karşı hiç kimsenin olmadığı kadar sert olduğunu” söyledi.

Rusya, 8 Kasım 2016’da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump’a avantaj sağlamak amacıyla müdahalede bulunduğu iddialarını reddediyor.

DW,AFP,dpa/DÇÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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