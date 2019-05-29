Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ABD'ye satılan ürünler üzerindeki vergilerin artırılacağını duyurdu. Artışın yüzde 25'i bulabileceğini kaydededen Trump, bu hamlesiyle Meksika'dan yasadışı göçü durdurmayı hedefliyor. Meksika ise bu adıma tepkisiz kalmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da yaptığı açıklamada, Meksika'dan ithal edilen mallara 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5 oranında ilave vergi getirileceğini belirtti. Trump, Meksika'nın ABD'ye yönelik yasadışı göçle mücadele konusunda etkili adımlar atmaması halinde ilave vergilerin Ekim ayına kadar kademeli olarak yüzde 25 oranında artırılacağını vurguladı. Trump, Meksika'dan yasadışı göçün ABD'nin ulusal güvenliğini ve milli ekonomisini tehdit ettiğini kaydetti.

Meksika: Karar bir felaket

Meksika hükümeti, Trump'ın duyurduğu ek vergi kararını "bir felaket" diye nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar sert biçimde eleştirildi ve karara uygun tepkinin verileceği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ise Trump'a gönderdiği mektupta, "gerilim istemediğini ve yasa dışı göçle mücadele konusunda alternatif adımar üzerinde uzlaşmaya varılabileceğini ve bu konuda diyaloğun artırılması arzusunda olduğunu" kaydetti.

Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla göç edenlerin sayısı son aylarda arttı. ABD yetkilileri, geçen yıl Ekim ayı ile Nisan 2019 arasında yaklaşık yarım milyon Meksikalının ABD'ye kaçak olarak göç ederken yakalandığını duyurdu. Trump bir çok kez Meksika sınırını kapatma tehdidini bulunmuştu. ABD Başkanı ayrıca seçim kampanyaları sırasında verdiği, "Meksika sınırına duvar örme sözünü" uygulamaya geçirmek istiyor. Ancak Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili Kongre'de krize neden olmuş, geçen yıl sonunda Trump'ın duvar için istediği ödeneğin yer almadığı bir bütçeyi imzalamayacağını açıklaması üzerine ABD federal hükümeti bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle bir çok kez kapanmak zorunda kalmıştı.

Meksika hedefteki ilk ülke değil

Trump'ın Meksika'ya yönelik ilave gümrük vergisi kararıyla dünya ekonomisinde yeni bir krizin fitili de ateşlenmiş oldu.

ABD yönetiminin ek vergileri bir baskı unsuru olarak kullanmayı amaçladığı tek ülke değil. ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin yüksek teknoloji alanındaki üstünlüğünü tehdit eden sektörlerindeki hızlı büyümeyi durdurmak amacıyla geçen yıldan itibaren Çin'den ithal ürünlere bir dizi gümrük vergisi getrirdi. Çin de buna eşdeğer adımlarla karşılık verdi.

afp, dpa, MK/HT

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