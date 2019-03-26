 Trump′tan Meksika sınırını kapama tehdidi | DÜNYA | DW | 29.03.2019

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DÜNYA

Trump'tan Meksika sınırını kapama tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü derhal durdurmaması durumunda iki ülke arasındaki sınırı haftaya kapatacağını açıkladı. Başkan ayrıca Meksika'yı ABD'nin sırtından para kazanmakla itham etti.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında inşa edilmesi planlanan duvar için örnek yapıları inceliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda sınırı kapatacağını açıkladı.

Twitter üzerinden bir dizi mesaj ile açıklamasını duyuran Başkan, "Meksika eğer ABD'nin güney sınırı üzerinden gelen tüm yasa dışı göçü derhal durdurmazsa sınırı ya da sınırın büyük bir kısmını gelecek hafta kapatacağım" ifadesini kullandı.

Trump, mesajlarında ayrıca Demokrat Parti'ye yüklenerek ülkesinin göç yasalarının zayıf olduğunu söyledi ve Kongre'ye çağrıda bulunarak göç yasalarının bir an önce değiştirilmesini talep etti.

Meksika'nın ayrıca ABD sayesinde yılda 100 milyar dolar gelir elde ettiğini öne süren Başkan, özellikle uyuşturucu ticaretinden dolayı güney komşusuna "çok fazla para kaybettiklerini" söyledi.

Acil durum ilan etmişti

Trump, ABD'nin güney sınırına duvar inşa etmek için gerekli ödeneği federal bütçeden alamayınca bu alandaki faaliyetlere kaynak aktarmak için Şubat ayında "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Bir yandan Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Meksika sınırında gerçekten bir "kriz" olup olmadığını tartışırken, son aylarda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken gözaltına alınan kişilerin sayısında büyük bir artış gözlendi.

Sınır yetkililerine göre sadece Mart ayında sınırda gözaltına alınan ya da girişi reddedilen kişilerin sayısı 100 bine yaklaşıyor. Bu kişilerin çoğunu çocuklu aileler oluşturuyor.

Meksika üzerinden ABD'ye giriş yapmaya çalışan kişilerin başını Orta Amerika'dan gelen göçmenler oluşturuyor.

Ülkesinin bir transit ülke haline gelmesiyle ilgili olarak konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ortada bir sorun olduğunu kabul etmiş ancak sorunun kaynağının kendileri olmadığını belirtmişti.

DW,dpa,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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