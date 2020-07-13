Trump'tan "maske takın" çağrısı

Salgının başından bu yana maske takma zorunluluğu getirilmesi konusunda direnen ABD Başkanı Donald Trump ülkede vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından tavır değiştirerek Amerikalıları sosyal mesafeyi koruyamadıkları durumda maske takmaya çağırdı. Şimdiye dek maske takmaktan kaçınan Trump artık maskeye alıştığını ve grup içinde ve asansörde taktığını kaydetti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Trump'ın maske takmayı kabul etme kararını "koronavirüs salgını ile mücadelede yaptığı hataları kabul etmesi" olarak değerlendirdi.

"Daha da kötüleşecek"

Trump gençleri barlara gitmemeleri konusunda uyarırken, virüsün bir noktada yok olacağını savundu.

Trump, "Muhtemelen iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek. Bunu söylemekten hoşlanmasam da bu böyle" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisini tekrar açmak konusundaki ısrarlarının ardından Trump yaptığı açıklamada durumun kötüleştiğini ilk kez kabul etmiş oldu.

Vaka sayıları alarm veriyor

ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 142 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 3 milyon 700 binin üzerinde vaka tespit edildi. Uzmanlar bu sayının son zamanlarda vakalarda yaşanan rekor artışları takiben yükseleceği ve pek çok eyalette hastaneye yatanların sayısının alarm verici derecede artacağı konusunda uyarıyor.

Ekonominin bazı eyaletlerde yeniden açılma sürecinin çok hızlı olması, vaka sayısı artışlarını da beraberinde getirdi.

Kaliforniya, ABD'de salgının ortaya çıktığı Ocak ayından beri toplamdan 400 bin vaka sayısını aşarak dün New York'tan sonra en çok vaka bildiren eyalet oldu.

Salgının ABD'de merkezi olan New York'ta 32 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Kaliforniya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aştı.

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Rtr / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe