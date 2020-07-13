 Trump′tan ″maske takın″ çağrısı | DÜNYA | DW | 22.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'tan "maske takın" çağrısı

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken Başkan Donald Trump durumun daha da kötüye gideceğini söyledi. Trump maske takılması çağrısında bulundu.

default

Salgının başından bu yana maske takma zorunluluğu getirilmesi konusunda direnen ABD Başkanı Donald Trump ülkede vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından tavır değiştirerek Amerikalıları sosyal mesafeyi koruyamadıkları durumda maske takmaya çağırdı. Şimdiye dek maske takmaktan kaçınan Trump artık maskeye alıştığını ve grup içinde ve asansörde taktığını kaydetti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Trump'ın maske takmayı kabul etme kararını "koronavirüs salgını ile mücadelede yaptığı hataları kabul etmesi" olarak değerlendirdi.

"Daha da kötüleşecek"

Trump gençleri barlara gitmemeleri konusunda uyarırken, virüsün bir noktada yok olacağını savundu.

Trump, "Muhtemelen iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek. Bunu söylemekten hoşlanmasam da bu böyle" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisini tekrar açmak konusundaki ısrarlarının ardından Trump yaptığı açıklamada durumun kötüleştiğini ilk kez kabul etmiş oldu.

Vaka sayıları alarm veriyor

ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 142 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 3 milyon 700 binin üzerinde vaka tespit edildi. Uzmanlar bu sayının son zamanlarda vakalarda yaşanan rekor artışları takiben yükseleceği ve pek çok eyalette hastaneye yatanların sayısının alarm verici derecede artacağı konusunda uyarıyor.

Ekonominin bazı eyaletlerde yeniden açılma sürecinin çok hızlı olması, vaka sayısı artışlarını da beraberinde getirdi.

Kaliforniya, ABD'de salgının ortaya çıktığı Ocak ayından beri toplamdan 400 bin vaka sayısını aşarak dün New York'tan sonra en çok vaka bildiren eyalet oldu.

Salgının ABD'de merkezi olan New York'ta 32 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Kaliforniya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aştı.

Video izle 04:57

Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde

Rtr / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

Toplam vaka sayısı ABD’de 3 buçuk milyonu, Brezilya’da 2 milyonu aştı. Brezilya’da her gün bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan’da ise can kaybı 25 bini aştı. (17.07.2020)  

ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı

ABD'de devam eden bir aşı çalışmasından başarı haberi geldi. Biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor ürettiğini açıkladı. (15.07.2020)  

ABD’de bir günde 50 bin vaka

Dünya üzerinde koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bir günde 50 binden fazla vaka tespit edildi. Bu, pandeminin başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek sayı. (02.07.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild Medizinischer Mundschutz

Mahkeme maske cezasını iptal etti 13.07.2020

Bolu'da bir mahkeme, her bireyin günde 3 maske ihtiyacı bulunduğuna ve bunun getirdiği mali külfeti sosyal devletin karşılaması gerektiğine hükmederek maskesiz sokakta dolaşan kişiye uygulanan para cezasını iptal etti.

USA Kalifornien Menschen mit Schutzmasken

Kaliforniya yeniden kapanıyor 14.07.2020

Kaliforniya'da gevşetilen korona önlemleri geri geldi. Yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle eyalette bar, restoran ve müze gibi kalabalıkların oluştuğu yerler yeniden kapatıldı.

Schweiz, Genf I Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation I WHO I Gebäude

ABD DSÖ’den ayrılmak için resmen başvurdu 08.07.2020

Dünya Sağlık Örgütü’nü koronavirüs salgınını engellememekle suçlayan Trump yönetimi ABD’nin örgütten ayrılması için BM’ye resmen başvuruda bulundu. Demokratlar ise Trump’ın kararına tepkili.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Twitter Logo (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

Ortadoğu’da kadın gazetecilere çevrimiçi saldırı

Al Jazeera’den iki ünlü kadın gazetecinin Suudi Arabistan ve BAE’yle bağlantılı sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli saldırılara maruz kalması sonrası kadın gazetecilerin durumu tartışılıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  