Trump'tan kritik iki koltuğa atama

Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı pozisyonlarını Florida'dan iki isme emanet etmeye hazırlanıyor. Her iki isim de geçmişte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına destek verdi.

Göreve başlamaya gün sayan Donald Trump kabinesini şekillendirmeyi sürdürüyor. ABD basınına göre yeni başkan, kabinenin iki önemli koltuğunu, ikamet ettiği Florida'dan isimlere emanet edecek.

New York Times gazetesi Trump'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Florida Senatörü Marco Rubio'ya teklif ettiğini yazdı. Küba asıllı Rubio 2016'da Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a rakip olmuştu.

Çin karşıtı sert tavrı ile bilinen Rubio'nun Ukrayna konusundaki görüşleri son dönemde giderek daha fazla 78 yaşındaki yeni ABD başkanı ile uyumlu hâle geldi. Geçmişte Trump'la ters düşmeden Ukrayna'ya desteğin yollarını arayan Rubio'nun söylemi son dönemde "savaşın çıkmaza girdiği" şeklinde değişti.

Ankara-Karakas ilişkilerine tepkili

Ancak aynı zamanda seçimlerden önce, Trump'ın kazanma ihtimaline karşı ABD'nin NATO'dan çıkmasını zorlaştıran bir yasanın kabulü için Demokratlarla birlikte çalıştı. Rubio, Trump'ın aksine NATO ile ilişkileri önceliyor.

İsrail'e koşulsuz destek verilmesini savunan Rubio, Gazze'deki sivil ölümlerden ise tamamen Hamas'ı sorumlu tutuyor.

Venezuela konusunda şahin bir isim olan Rubio, Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesi için Karakas'a yaptırım uygulanması taraftarı. Geçmişte Türkiye'yi de Venezuela ile yakın ilişkisi nedeniyle yüksek sesle eleştirdi. Müstakbel Bakan Suriye'ye düzenlenen kara harekâtları nedeniyle de Ankara'ya yaptırımları savunmuştu.

Florida Senatörü Marco Rubio Fotoğraf: APImages

Türkiye'ye Hamas eleştirisi

Florida'dan Beyaz Saray vizesi alan bir diğer isim ise Temsilciler Meclisi üyesi Michael Waltz oldu. Adı daha önce Savunma Bakanlığı pozisyonu için geçen Waltz, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirilecek.

Trump'a yargılandığı davalardan Ukrayna'ya hemen her konuda destek veren Waltz'ın Türkiye'ye yaklaşımı ise olumsuz. Türkiye'ye Hamas'a arka çıktığı gerekçesiyle sert eleştirilerde bulunan yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı, Hamas saldırıları sonucu bir ABD'linin ölmesi durumunda "Türkiye dahil tüm destekçilerinden" hesap sorulması gerektiğini söylüyor. Waltz, 2019'da Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekât başlatması üzerine yaptırım uygulanmasını da savunmuştu.

Trump'a yakın kaynaklar, seçilmiş Başkan'ın iki isimle ilgili kararını verdiğini belirtirken teknik olarak Trump'ın son ana kadar fikir değiştirmesi mümkün.

Trump döneminde ABD'nin BM Büyükelçisi olarak Elise Stefanik görev yapacak. Fotoğraf: Anna Moneymaker/AFP/Getty Images

BM'ye İsrail destekçisi isim

Trump daha önce seçim kampanyasını yöneten Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadığını duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi'nin New Yorklu üyesi Elise Stefanik ise ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler elçisi olarak görevlendirdi. Stefanik İsrail'in güçlü destekçilerinden biri. Türkiye'ye Suriye operasyonu nedeniyle 2019'da yaptırım uygulanmasını istemişti.

Trump sınırların kontrolü ve yasa dışı göçmenlerin iadesinden sorumlu kişi olarak ise "Sınır Çarı" lakabını taktığı Tom Homan'ı atayacağını ilan etti.

Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü dışındaki pozisyonlar için Kongre'den onay almak zorunda.

DW, AFP / MUK,CÖ

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