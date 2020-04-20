Trump’tan korona önlemi: Göçmenlere kapılar kapanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinin kapılarını göçmenlere geçici olarak kapatmak istiyor.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Görülmeyen düşman karşısındaki saldırı ışığında ve HARİKA Amerikan vatandaşlarının işlerini koruma ihtiyacı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü geçici olarak askıya alacak bir kararname imzalayacağım" dedi.

Trump, kararname ile hangi göçmenlik programlarının askıya alınacağını açıklamadı. Trump'ın kararına ilişkin bilgi veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Amerikalıların işe dönmek için beklediği bir dönemde hareket geçmek bir ihtiyaç" dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Başkan Trump'ın kararının arkasında Amerikalıların sağlığını korumak olduğunu söyledi. O'Brien, göçmenlere yönelik kısıtlamanın aralık ayında Çin'den ABD'ye seyahatlere yönelik kısıtlamadan farkı olmayacağını belirtti. Fox News'e konuşan O'Brien, "Kriz anında Amerikan halkının sağlığını her şeyden üstün tutmak için elimizden geleni yapıyoruz, Başkan elinden geleni yapıyor" dedi.

Trump, Çin'den ve salgının ağır olarak yaşandığı Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahatlere yönelik aldığı kısıtlamaların virüsün ülkede yayılmasına engel olduğunu savunuyor. Salgın nedeniyle ABD, hemen hemen tüm vize işlemlerini durdurma kararı almıştı.

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de şu ana kadar 800 bin kişi koronavirüs vakası tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan virüs, 42 binden fazla Amerikalının hayatını kaybetmesine neden oldu.

AP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe