 Trump′tan Kaşıkçı olayı için ″adi suç″ iması | DÜNYA | DW | 15.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'tan Kaşıkçı olayı için "adi suç" iması

ABD Başkanı Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Kralı Selman ile görüştü. Trump, olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" dedi.

default

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Washington ile Riyad arasındaki diplomasi trafiği hızlandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Kral'ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söylediğini ve Kral'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktardı.

Kral Selman'ın adına çıkarımda bulunmak istemediğini belirten Trump, "Ama kulağıma sanki haydut katillerin işi olabilir gibi geliyor" ifadesini kullandı. Trump, "çok yakında bu meselenin temeline inmeye çalışacaklarını ancak (Selman'ın sözlerinin) kesin bir inkâr niteliğinde olduğunu" belirtti.

Trump Pompeo'yu Riyad'a gönderiyor

ABD Başkanı, Selman'la yaptığı görüşmenin içeriğine dair kısa süre önce de Twitter üzerinden açıklamada bulunmuştu. Kral'ın "yanıtları bulmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söylediğini" aktaran Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Selman ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını açıkladı. Associated Press haber ajansı, Pompeo'nun Riyad'dan Türkiye'ye geçmesinin beklendiğini bildirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada, 2017 yılından beri ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Kaşıkçı'nın Riyad yönetimi tarafından öldürtüldüğünü belirlemeleri durumunda Suudi Krallığının "ciddi şekilde cezalandırılacağını" söylemişti.

İspanya'dan çağrı

Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişelerini dile getiren ülkelere, Suudi Arabistan ile uzun yıllardır güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri bulunan İspanya da katıldı.

İspanyol hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan olaya dair "açık ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeleri talebinde bulunuldu. Aynı zamanda İspanya Eğitim Bakanı olan hükümet sözcüsü Isabel Celaa, her iki ülkeye de çağrıda bulunurken "ifade ve basın özgürlüğünün, demokrasinin en önemli ayaklarından olduğunu" belirtti. İspanya Dışişleri Bakanlığı da soruşturmadan "acilen" sonuç alınmasını umut ettiklerini bildirdi.

Pakistan ve Avustralya'dan açıklamalar

Hem Türkiye hem de Suudi Arabistan ile iyi ilişkilere sahip olan Pakistan ise olayın çözümü konusunda "iki kardeş ülkeye de" güvendiğini ve "süren soruşturmanın sonucunu beklemenin uygun olacağını" belirtti. Pakistan'ın olaya yaklaşımını yansıtan açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Kaşıkçı olayıyla ilgili bir açıklama da Avustralya'dan geldi. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, gelişmelere dair "derin endişelerini" dile getirdi. Payne, Avustralya'nın bu konuda atacağı adımları belirlemek için hükümet içindeki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

DW,AP,AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump: Kaşıkçı öldürüldüyse Suudilere ağır bir ceza vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüş olması halinde Suudi Arabistan’a "ağır bir ceza" vereceklerini söyledi. (13.10.2018)  

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ortak inceleme yapılacak

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan bir ekibin Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapacağı bildirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman da soruşturma için talimat verdi. (15.10.2018)  

Erdoğan ile Selman Kaşıkçı olayını görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayını görüştü. Erdoğan’a teşekkür eden Selman, ikili ilişkilerin güçlü olduğu mesajını verdi. (15.10.2018)  

Kaşıkçı'nın akıbeti ortam dinlemesinde mi?

Türkiye muhataplarına ve basına Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü söylüyor. Washington Post'ta çıkan haber, konsoloslukta ortam dinlemesi yapıldığını gösteriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı. (12.10.2018)  

Benzer içerik

UK Jamal Khashoggi ARCHIV

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler 09.10.2018

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik.

Jamal Khashoggi

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin iddiaları reddetti 13.10.2018

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Kaşıkçı’nın Riyad’ın talimatı ile öldürüldüğüne dair iddiaları reddetti. Uluslararası düzeyde kaygı yaratan iddialara ilişkin IMF Başkanı Lagarde "dehşete kapıldığını" söyledi.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington

ABD'den Riyad'a Kaşıkçı soruşturmasına destek çağrısı 09.10.2018

Akıbeti bir haftadır belirsizliğini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığından Riyad yönetimine çağrı geldi. Trump da olaya dair endişesini dile getirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Güney Kore lideri Moon (sol) ile Kuzey Kore lideri Kim'in 19 Eylül tarihli görüşmesinden bir kare

Kuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyor

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden görüşmelerde iki ülke arasındaki kara ve demiryolu hatlarının bağlanması konusunda uzlaşıldı. 

FOTO-GALERİ

default

Münih’i sevmek için 10 neden

Bavyera’nın incisi Münih’i sevmek için 10 neden: 