 Trump’tan Kürt milislere çağrı: Geri çekilin | TÜRKİYE | DW | 13.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Trump’tan Kürt milislere çağrı: Geri çekilin

ABD Başkanı Donald Trump, hava gücü olmayan Kürt milislerin Türkiye’ye karşı galip gelmelerinin çok zor olduğunu belirterek, bu unsurlara sınır hattından çekilme çağrısında bulundu.

USA Liu He und Donald Trump in Washington (AFP/N. Kamm)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin düzenlediği askeri operasyona karşı koymaya çalışan Kürt milislere, sınır hattından çekilme tavsiyesinde bulundu. Hava kuvvetlerine sahip bir orduya karşı, bundan yoksun bir askeri güçle galip gelmenin çok zor olduğunu dile getiren Trump, bu sebepten dolayı Kürt milislerin Türkiye sınırından çekileceklerini umduğunu ifade etti. Başkent Washington'da destekçileri önünde bir konuşma yapan Donald Trump, Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırım tehdidini de yineledi. "Sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda süratli, güçlü ve sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağımızı Türkiye'ye anlattım" diyen Trump, bu sorumlulukların "dini azınlıkların korunması ve tutuklu IŞİD'lilerin nezaret altında tutulması" olduğunu dile getirdi.    

"Büyük bir felaketin eşiğindeyiz"

Amerikan askerlerinin bölgeden çekilme kararını da bir kez daha savunan ABD Başkanı Trump, "Biz kendi evimizde sınırlarımızı koruyamaz iken, askerlerimizin önümüzdeki 50 yıl boyunca Türkiye-Suriye sınırını korumaları gerektiğine inanmıyorum" diyerek ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göç olgusuna atıfta bulundu. 

Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çekme kararı uluslararası toplum tarafından, Türkiye'nin askeri operasyonunun önünü açtığı gerekçesi ile yoğun bir biçimde eleştiriliyor. YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde en önemli müttefiği konumundaydı. Türkiye ise YPG'yi, PKK'nın bir kolu ve bu nedenle terör örgütü olarak görüyor.

Öte yandan Suriye Kürt bölgelerindeki yönetimin Almanya'daki temsilcisi İbrahim Murad, Kürt milislerin Türkiye'nin hava akınlarına karşı nerede ise çaresiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir felaketin eşiğindeyiz" dedi. Murad ayrıca, çatışmalarda tüm askerlere ihtiyaç duydukları için bölgedeki cezaevleri ve kamplarda tutuklu bulunan cihatçı grupların daha fazla kontrol edemeyebileceklerini belirtti. ABD eski Savunma Bakanı James Mattis de, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'nin askeri harekatı nedeni ile IŞİD'in yeniden güçlenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt verdi. Çavuşoğlu DW Türkçe’ye verdiği özel mülakatta “Yaptırım ve tehdit yerine, herkesin sözünü tutmasını” istedi. (12.10.2019)  

Almanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Alman hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı. (12.10.2019)  

IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

Suriye’nin Haseke kentinde IŞİD’li tutukluların kaldığı cezaevi önünde patlama meydana geldi. IŞİD’lilerin kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi. (12.10.2019)  

Benzer içerik

Syrien kurdischer Raketenangriff

Suriye operasyonunun bilançosu ağırlaşıyor 12.10.2019

Suriye’ye yönelik harekatta dün Nusaybin ve Suruç’ta 11 sivil yaşamını yitirirken Suriye’den dört askerin ölüm haberi geldi.

Nusaybin Mardin Flucht von Zivilisten in Syrien

Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı 13.10.2019

"Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününe girerken Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde halk tedirgin. İlçeyi terk eden vatandaşlar Mardin merkezdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Şirvan Görer’in izlenimleri.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara

Erdoğan: Geri adım atmayacağız 11.10.2019

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi göbeğini kendinin kestiğini ve geri adım atmayacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nusaybin Mardin Flucht von Zivilisten in Syrien (DW/S. Görer)

Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı

"Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününe girerken Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde halk tedirgin. İlçeyi terk eden vatandaşlar Mardin merkezdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Şirvan Görer’in izlenimleri.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  