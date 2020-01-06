Trump'tan kültürel varlıkları vurma planında geri adım

ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından Twitter hesabından İran'ı ülkedeki kültürel varlıkların da dahil olduğu 52 hedefi vurmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada askeri saldırılarda kültürel noktaların hedef alınmasından kaçınılması konusundaki uluslararası hukuk normlarına uyacaklarını söyledi.

Başkan Trump Süleymani'nin öldürülmesinden bir gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek, İran'ın saldırması halinde aralarında kültürel varlıkların da yer aldığı 52 İran hedefini vurmakla tehdit etmişti.

Trump'ın açıklaması uluslararası toplumda tepki ve endişeye neden olmuştu. Kültürel varlıklara yönelik askeri saldırılar uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor. ABD Taliban ve IŞİD'i geçmiş yıllarda kültürel varlıkları yok ettikleri için kınamıştı.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell yaptığı açıklamada ABD'nin İran kültürel varlıklarına saldırmasının uygun olmayacağını söyledi.

İran'ın tehditleri

Süleymani, ABD güçlerinin geçen Cuma günü Bağdat uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

Dün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden yarı resmi Fars haber ajansına yapılan açıklamada ise 13 intikam senaryosunun değerlendirildiği ve en zayıf senaryonun dahi Amerikalılar için "tarihi bir kabus" olacağı belirtilmişti.

Reuters / SSB, TY

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