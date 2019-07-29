 Trump’tan istifalarla sarsılan istihbaratın başına yeni atama | DÜNYA | DW | 09.08.2019

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DÜNYA

Trump’tan istifalarla sarsılan istihbaratın başına yeni atama

ABD Başkanı Trump, art arda istifalarla boşalan istihbaratın başına, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Maguire getirdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı olarak görev yapan Joseph Maguire’ı, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili olarak atadığını açıkladı.

Yeni görevlendirme kararını Twitter’da duyuran Trump, 15 Ağustos’ta istihbarat ekibinin başına geçecek olan Maguire hakkında, “Harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok” değerlendirmesini yaptı.

Bu paylaşımdan yaklaşık bir saat önce Trump, yine Twitter’da, istifasını geçen ay açıklayan ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Coats’tan sonra başkan yardımcısı Sue Gordon’ın da istifasını sunduğunu duyurdu.

Trump’ın, Sue Gordon’ı ulusal daire başkan vekili olarak atamaya hazırlandığı iddiasının güçlendiği bir sırada atama kararı yerine kilit görevdeki Gordon’ın istifa kararını açıklaması dikkat çekti.

ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında, “büyük saygı duyduğuna” vurgu yaptığı Sue Gordon’ın 15 Ağustos’da görevinden ayrılmak istediğini bildirdiğini duyurdu ve bunun başkan Dan Coats’ın görevden ayrıldığı tarihe denk geliyor olduğuna dikkat çekti.

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ABD istihbarat camiasında deprem

CIA dahil tüm 17 istihbarat kuruluşunun koordinasyon ve denetiminden sorumlu olan ABD Ulusal İstihbarat Dairesi kilit bir öneme sahip.

Trump ile anlaşamayan Coats’ın ardından, çeyrek asır boyunca Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nda (CIA) görev yaptıktan sonra Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gordon’ın da görevinden ayrılmasının, ABD istihbarat dünyasında sarsıntıya yol açtığı belirtiliyor.

Federal yasalar, direktörün görevinden ayrılması halinde bu görevin vekaleten yardımcısı tarafından üstlenilmesini öngörüyor.

Oysa Trump Coats’ın görevinden ayrılma kararı sonrasında yerine Gordon’ı değil, Texas eyaletinden Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyesi John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyurmuştu. Ancak bunu sıkı bir Trump destekçisi olan Ratcliffe’in yetkinliği ile ilgili gündeme getirilen eleştiriler izlemiş, daha sonra da Trump, bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

AFP, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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