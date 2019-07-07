 Trump′tan İran′a uranyum uyarısı | DÜNYA | DW | 08.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'tan İran'a uranyum uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran'ı uyardı. Trump İran'ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

USA Präsident Donald Trump auf dem Morristown Municipal Airport in Morristown (picture-alliance/AP Photo/M. Balce Ceneta)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran'ı uyardı. New Jersey'de gazetecilere açıklama yapan Trump, İran'ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. İran'ın birçok "kötü şey" yaptığını belirten Trump, bu ülkenin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. Trump ayrıca, İran'ın uranyum zenginleştirmek için bir gerekçesinin olduğunu söyleyerek, "Bu da iyi bir gerekçe değil" dedi. 

Trump'ın öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran'ı "yeni tecrit" ve "yaptırımlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı. Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran nükleer silaha sahip olursa bu, dünya için çok daha büyük bir tehlike olur" ifadesine yer verdi.

Tahran yönetimi yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirmek için yüzde 3,67'lik limite bağlı kalmayacağını duyurmuştu. Nükleer silah üretilebilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararından bu yana tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini söyleyerek, İran'a yaptırımları devreye koymuş, İran da anlaşmaya bağlı olarak kendisine sunulan ekonomik vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, anlaşmadan kısmen çekileceğini duyurmuştu.

Tahran bunun üzerine anlaşmaya taraf olan diğer Batılı devletlere ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması yönünde bir çözüm için 60 günlük süre tanımıştı. İran, 8 Temmuz’da dolacak bu süreyi uzatmayacağını açıklamıştı.

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Zarif'ten Trump'a tepki: Savaşa susamışlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlara onay verdi. Kararın ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'a yakın siyasetçileri savaşa susamakla suçladı. (24.06.2019)  

Trump İran'a saldırıdan son anda vazgeçti

ABD'ye ait İHA'nın vurulmasının ardından Donald Trump, İran'a yönelik saldırı kararından son anda vazgeçtiğini açıkladı. Trump kararına gerekçe olarak "orantısız bir cevap" olmasını gösterdi. (21.06.2019)  

Hamaney ABD Başkanı Trump ile müzakereyi reddetti

İran’ın ruhani lideri Hamaney, Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapmak isteyen Japonya Başbakanı Abe’yi kabul etti. Hamaney, Trump ile her türlü müzakereyi reddetti. (13.06.2019)  

Benzer içerik

Bundeswehr in Jordanien

ABD Suriye'de Alman askeri istiyor 07.07.2019

Suriye’deki askeri birliğine destek arayışında olan ABD, IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan Almanya’dan kara gücü desteği talep etti. Berlin’den de bölgedeki misyonun süresinin uzatılabileceği sinyalleri geliyor.

Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin

NOZ: Alman Savunma Bakanı'nın adaylığı AB ve AP arasında kriz riski yaratıyor 03.07.2019

Alman basınının yorum köşelerinde Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesi ve ABD ile İran arasındaki gerginlik öne çıkıyor.

USA | Donald Trump

Trump: Fed ne yaptığını bilmiyor 05.07.2019

Güçlü istihdam verisi sonrası Fed’in bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda kafalar karıştı. ABD Başkanı Trump, Fed'i bir kez daha faiz indirmeye çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Präsident Donald Trump auf dem Morristown Municipal Airport in Morristown (picture-alliance/AP Photo/M. Balce Ceneta)

Trump'tan İran'a uranyum uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran'ı uyardı. Trump İran'ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  