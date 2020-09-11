 Trump′tan İran′a misilleme tehdidi | DÜNYA | DW | 15.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'tan İran'a misilleme tehdidi

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, olası bir saldırı halinde "fazlasıyla karşılık verileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın olası bir saldırısı halinde ülkesinin "binlerce katıyla karşılık vereceğini" ifade etti.

Trump söz konusu açıklamaları Amerikan medyasında yer alan, İran'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Ocak ayında ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak Güney Afrika'daki ABD büyükelçisine yönelik saldırı planladığı ile ilgili haberlerin üzerine yaptı.

Politico habersitesinin iki Amerikan hükümeti yetkilisine dayandırdığı haberinde Amerikalı diplomat Lana Marks'a yönelik 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri öncesinde bir suikast planlandığı iddiası yer almıştı.

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD savaşın eşiğine  gelmişti. İran saldırıya misilleme amacıyla Irak'taki ABD mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ancak geniş çaplı bir misilleme operasyonundan kaçınmıştı.

Trump döneminde ABD-İran ilişkileri giderek kötüleşti. İran'a yönelik "azami baskı" politikası uygulayan ABD Başkanı İran'ı şiddet ve Ortadoğu'daki istikrarsızlığın baş sorumlusu olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor. ABD, 2018 yılında uluslararası toplum ile İran arasındaki nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiş ve akabinde yaptırımların genişletilmesi kararı almıştı.

AFP/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'ye göre Ukrayna uçağını İran vurdu

ABD'li yetkililer, Tahran yakınlarında düşen Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla İran tarafından vurulduğu görüşünde. Trump da olaya dair "şüpheleri" bulunduğunu söyledi. Ancak İran, ABD'nin iddiasını yalanladı.  

ABD İran'a yaptırım ile cevap verecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıkladı. Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.  

Benzer içerik

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

Microsoft: Trump ve Biden'a hacker saldırıları yoğunlaşıyor 11.09.2020

Microsoft, ABD'deki Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat ve Cumhuriyetçi kampanya ekiplerine yönelik korsan saldırıların arttığını bildirdi. Bilgisayar korsanlarının Rusya, Çin ve İran bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Gazastreifen Protest in Gaza, Great March of Return

Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek 13.09.2020

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Bahreyn'e tepki gösteren Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek geldi. Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.

Navid Afkari Iran Demonstrant Todesurteil

İranlı güreşçi tepkilere rağmen idam edildi 12.09.2020

İranlı güreşçi Afkari, uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen idam edildi. Afkari’nin işkence ile işlemediği bir cinayeti üstlenmeye zorlandığı iddia ediliyordu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bill Gates

Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde dört adet koronavirüs aşısının bulunmasını beklediğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  