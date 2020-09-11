Trump'tan İran'a misilleme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın olası bir saldırısı halinde ülkesinin "binlerce katıyla karşılık vereceğini" ifade etti.

Trump söz konusu açıklamaları Amerikan medyasında yer alan, İran'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Ocak ayında ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak Güney Afrika'daki ABD büyükelçisine yönelik saldırı planladığı ile ilgili haberlerin üzerine yaptı.

Politico habersitesinin iki Amerikan hükümeti yetkilisine dayandırdığı haberinde Amerikalı diplomat Lana Marks'a yönelik 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri öncesinde bir suikast planlandığı iddiası yer almıştı.

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD savaşın eşiğine gelmişti. İran saldırıya misilleme amacıyla Irak'taki ABD mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ancak geniş çaplı bir misilleme operasyonundan kaçınmıştı.

Trump döneminde ABD-İran ilişkileri giderek kötüleşti. İran'a yönelik "azami baskı" politikası uygulayan ABD Başkanı İran'ı şiddet ve Ortadoğu'daki istikrarsızlığın baş sorumlusu olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor. ABD, 2018 yılında uluslararası toplum ile İran arasındaki nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiş ve akabinde yaptırımların genişletilmesi kararı almıştı.

AFP/BÖ,TY

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