Trump’tan İran'a: Beni arasınlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu belirterek "İran konusunda istediğim şey... Beni arasınlar isterim" dedi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "sadece İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını istediklerini" söyledi.

Başkan Trump diğer yandan, güvenlik danışmanı John Bolton’un, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’un İran’a karşı uyarı amacı ile bölgeye gönderildiği yönündeki açıklamalarını soran gazetecilere, "Elimizde düşünemeyeceğiniz bilgiler var (…) Amacımız İran’ın canını yakmak değil, biz onların büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip olmalarını istiyoruz" yanıtını verdi.

İran'ın çok güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, adil bir anlaşmayla, zayıflayan İran ekonomisinin durumunun yeniden iyileşmesi için yardım edebileceklerini söyledi.

Trump'tan John Kerry'e suçlama

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama’nın başkanlık döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan John Kerry hakkında da bazı iddialarda bulundu. İran’la varılan nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Kerry’nin Tahran yönetimi ile hala iletişim halinde olduğunu öne süren Trump, "John Kerry onlarla sık sık görüşüyor. Kerry onlara beni aramamalarını söylüyor" dedi. Trump, Kerry’nin bu tavrıyla, özel kişilerin yabancı hükümetlerle görüşmelerini yasaklayan yasaları çiğnediğini ifade etti.

Kerry'nin sözcüsünden Trump'a yanıt gecikmedi. Trump'ın iddiasını "tiyatro" diye nitelendiren sözcü, "Başkan'ın bugün söylediği her şey yanlışlıklarla dolu. Olgular hatalı, yasayla ilgili sözler hatalı ve maalesef Amerika'nın güvenliği sağlamak için diplomasinin nasıl kullanılacağı konusunda da hatalı. Umarız ki Başkan seleflerine saldırmak yerine Amerika için dış politika sorunlarının çözümüne odaklanır" açıklaması yaptı.

dpa,AFP / ET,BK

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