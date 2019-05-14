 Trump′tan İran açıklaması: Umarım bir savaş olmaz | DÜNYA | DW | 16.05.2019

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DÜNYA

Trump'tan İran açıklaması: Umarım bir savaş olmaz

İran ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin Başkan Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, gazetecilerin "Savaşa mı gidiyoruz?" sorusuna, "Umarım olmaz" yanıtını verdi.

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran (picture alliance/AP Photo/A. Harnik)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'la yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Gazetecilerin ABD'nin İran'la savaşa mı gideceğine yönelik sorusuna Trump, "Umarım olmaz" dedi. 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den de İran'la yaşanan gerginlikle ilgili açıklama geldi. Demokrat partinin en etkili isimleri arasında yer alan Pelosi, Trump yönetiminin İran'la savaşa gitmek için Kongre'nin onayına sahip olmadığını söyledi.

Pelosi, Cumhuriyetçilerin ilerleyen saatlerde Kongre'nin sekiz önde gelen üyesine İran'la ilgili bir gizli brifing sunacağını da duyurdu.

İran ve ABD arasında gerginlik

İran ise ABD'yi iki ülke arasındaki mevcut krizi tırmandırmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tokyo'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sert bir dille eleştirerek, "ABD'nin yol açtığı krizin yersiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Washington ve Tahran arasında tansiyon, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi askeri varlığını artırarak, bölgeye savaş gemisi ve bombardıman uçağı göndermişti.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini gündeme taşımıştı. İddiayı yalanlayan Trump, "Bence bu bir yalan haber" demişti. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de "ABD ile bir savaş olmayacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu. Yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızlarını Nisan ayında "terör örgütü" ilan edilmişti.

DW,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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