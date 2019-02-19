 Trump′tan IŞİD′e karşı ″yüzde 100″ zafer açıklaması | DÜNYA | DW | 28.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması

ABD Başkanı Trump, IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakların "yüzde yüzünün" geri alındığını bildirdi. Trump'ın açıklaması Suriye Demokratik Güçleri'nin verdiği bilgiyle çelişiyor.

USA Donald Trump in Washington (Reuters/Y. Gripas)

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan destekli güçlerin IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakları "yüzde yüzünü" geri aldığını açıkladı.

Alaska'daki bir askeri birliği ziyaret eden Trump burada ordu mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Tamamen aldık. Biliyorsunuz, Suriye'deki hilafetin (IŞİD) yüzde 90'ı, yüzde 92'si geri alındı diye duyuyordunuz. Şimdi artık yüzde 100 oldu" sözlerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri IŞİD'e karşı operasyonları yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani'nin aynı gün yaptığı açıklamayla çelişiyor. Kobani Perşembe günkü açıklamasında IŞİD'e karşı nihai zaferin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söylemişti.

SDG'nin operasyonu, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Suriye'nin doğusundaki Bağuz köyünde devam ediyor. Operasyon köyde tutsak kalan binlerce sivilin tahliyesi bitmediği için yavaş ilerliyor.

IŞİD 2014 yılında Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı ele geçirerek "halifelik" ilan etmişti.

Trump geçen Aralık ayında IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerini geri çekme kararı aldığını ilan etmişti. Karar uzun süre tartışma yaratırken, geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yaklaşık 200 askerden oluşan bir birliğin barışı koruma amacıyla bir süre daha Suriye'de kalacağı belirtilmişti.

AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye'nin doğusunda toplu mezar bulundu

IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bağuz köyünde bulunan toplu mezarda gömülü olanların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Katledilenlerin Ezidiler olabileceğinden şüphe ediliyor. (28.02.2019)  

IŞİD militanlarını kim yargılayacak?

IŞİD ile mücadele sürdükçe Suriye’nin kuzeyindeki Kürt kamplarına kapatılan cihatçıların sayısı artıyor. Aralarında onlarca Alman da bulunuyor. Almanya onları istemiyor. Peki, hukuk ne diyor? (25.02.2019)  

ABD: Şimdilik Suriye'den çekilme takvimimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino Suriye'den ne zaman çekileceklerinedair tarih veremeyeceklerini söyledi. Sözcü Palladino Türkiye ile "aktif temas" halinde olduklarını söyledi. (20.02.2019)  

Benzer içerik

Syrien Manbidsch SDF Kämper

Suriyeli Kürtler'den IŞİD'lilerin yargılanması için BM'ye çağrı 19.02.2019

Suriyeli Kürtler ellerindeki IŞİD'li yabancı savaşçıların Suriye'de yargılanması için Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de özel mahkemelerin kurulmasını talep etti.

Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg

Suriye'nin doğusunda toplu mezar bulundu 28.02.2019

IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bağuz köyünde bulunan toplu mezarda gömülü olanların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Katledilenlerin Ezidiler olabileceğinden şüphe ediliyor.

Syrien angehörige des IS in kurdischer Gefangenschaft

Suriyeli Kürtler: IŞİD'lileri serbest bırakmayız 18.02.2019

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçler, ellerindeki IŞİD'lileri serbest bırakmayı düşünmediklerini, ancak daha fazla çaba sarf edilmemesi durumunda IŞİD'lilerin bölge ve dünya için bir "saatli bomba" olacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/B. Kilic)

Suriye'nin doğusunda toplu mezar bulundu

IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bağuz köyünde bulunan toplu mezarda gömülü olanların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Katledilenlerin Ezidiler olabileceğinden şüphe ediliyor.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  