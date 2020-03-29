 Trump′tan halka ″çok zorlu dönem″ uyarısı | DÜNYA | DW | 01.04.2020

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DÜNYA

Trump'tan halka "çok zorlu dönem" uyarısı

ABD, koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke. Başkan Trump, gelecek iki haftanın "çok zorlu geçeceği" uyarısında bulunarak, halka alınan önlemler konusundaki talimatlara uyma çağrısı yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle, Avrupa'dan gelenlere karşı ABD'de uygulanan ülkeye giriş yasağının uzatılacağını bildirdi. (31.03.2020)

Dünyada en yüksek koronavirüs vaka sayısının ABD’de kaydedilmesi üzerine Trump tedbirleri artırarak, General Motors’un solunum cihazı üretmesi için savaş dönemi yasasını uygulamaya başladı. (28.03.2020)

Amerikalı uzmanlar, ABD'nin koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla daha fazla etkileneceğini tahmin ediyor. Ülkedeki vaka sayısı Çin ve İtalya'yı geçti. (27.03.2020)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde yaşayan insanlara seslenerek, iki hafta sürecek "çok ama çok zorlu" bir döneme girildiğini ifade etti. Trump, konuşmasında ayrıca halkı, "gelecek sıkıntılı günlere hazır olmaya" davet etti.

Koronavirüs salgınının başlangıcında tehlikenin boyutunu ciddiye almamakla itham edilen Başkan Trump,  kısa bir süre önce, önümüzdeki Paskalya döneminde kiliselerde ayin yapılabileceğini öne sürmüştü. Ancak son günlerde bu tarz söylemleri terk eden Başkan, Amerikan halkına durumun ne denli ciddi olduğuna dair uyarılarda bulunarak, dayanma gücü vermeyi amaçlayan konuşmalar yapıyor.

Bir günde 800 ölüm

Reuters haber ajansının verilerine göre ülkede son 24 saatte 800 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin nerede ise yarısı ise, ülkede salgından en ağır etkilenen kent olan New York'da kaydedildi. Başkan Trump konuşmasında, "Amerikan halkı için önümüzdeki 30 gün, talimatlara uymak, mutlak bir biçimde belirleyici olacak. Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi.

Johns Hopskins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre ABD, şu an dek kaydedilen 186 binden fazla vaka ile dünyada en fazla koronavirüse yakalanan insanın yaşadığı ülke konumunda. Salgın ülkede bugüne dek 4 binden fazla kişinin de hayatına mal oldu.

Başkan Trump'ın danışmanları, kamusal yaşama getirilen kapsamlı kısıtlamalara rağmen ölü sayısının artabileceğini tahmin ediyor. Beyaz Saray'da, Koronavirüse Karşı Önlemler Koordinatörü olarak görev yapan Deborah Birx'ın Salı günü kamuoyu ile paylaştığı bir grafiğe göre salgın ABD'de 100 ila 240 bin insanın ölümüne neden olacak.

Pence'den olumlu mesajlar

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, salgının yayılmasına karşı alınan önlemlerin etkisini göstermeye başladığını öne sürerek, halka "cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin" mesajında bulundu.

Bill De Blasio

Bill De Blasio

Bu arada Amerikan hükümeti, büyük şehirlerin yakınlarında yüzlerce geçici hastanenin yapımına başladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Şu anda, vaka sayısının aşırı bir biçimde artacağını düşündüğümüz önümüzdeki haftaya hazır olmamız gereken bir noktadayız" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise, "Virüsü küçümsedik. O sandığımızdan daha güçlü ve tehlikeli" dedi. Cuomo, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün peşinden koşmaktan yoruldum. İlk günden itibaren hep onun arkasından koştuk ve yetişmeye çalıştık. Mücadele böyle kazanılmaz" ifadesini kullandı.

Reuters,AFP,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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