Trump’tan Georgia'daki seçim yetkilisine tehdit

Amerika Birleşik Devletleri‘nde (ABD), Başkan Donald Trump'ın, Georgia'daki seçim yetkilisinden eyaletteki ABD Başkanlık Seçimleri sonucunu değiştirmesi yönündeki talebini içeren ses kaydının Amerikan medyasında yayınlanması büyük tartışmalara yol açtı. ABD'nin müstakbel başkan yardımcısı Kamala Harris, söz konusu telefon görüşmesini gerçekleştiren Trump'ı, "görevini arsız ve pervasızca kötüye kullanmakla" suçladı. Gerogia'da bir etkinliğe katılan Harris, medyaya düşen kayıtta, seçimi kaybeden Trump'ın "çaresizliğinin" duyulduğunu dile getirdi.

Aralarında Washington Post'un da olduğu birçok medya kuruluşu tarafından yayınlanan ses kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'den, eyaletteki seçim sonucunu kendi lehine çevirecek şekilde yeterince "oy bulmasını" talep ediyor. Trump söz konusu telefon görüşmesinin devamında, "Gerogia'da insanlar öfkeli, ülkede insanlar öfkeli" diyerek, Raffensperger'in yapılan yeni sayımların ardından sonucun değiştiğini açıklamasında bir yanlış olmayacağını belirtiyor. Kayıtta ayrıca Raffensperger'i tehdit eden Trump'ın, talebini yerine getirmemesi halinde Eyalet Sekreterinin "büyük bir risk" alacağını ifade ediyor.

Kendi de Donald Trump gibi Cumhuriyetçiler'e üye olan Brad Raffensperger'in ise konuşmada, "Biz açıkladığımız rakamların doğru olduğunu düşünüyoruz" diyerek, Trump'ın tehditlerinden etkilenmediği duyuluyor.

Dengeleri değiştiren Georgia

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık Seçimleri'nde, Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Georgia'da Trump'ı 12 bin oy farkı ile geride bırakmış, bu sonuç daha sonra yeniden yapılan sayımlarda da tescil edilmişti. Biden'ın Georgia eyaletini kazanması, o ana dek başabaş giden seçim yarışında ibreyi Trump'ın aleyhine çevirmişti.

Donald Trump, sonuçların açıklanmasından bu yana eyalette seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesine rağmen bununla ilgili herhangi bir kanıt sunmuş değil. Başkan Trump ve ekibi, seçimlerin ardından sonuçlarla ilgili onlarca itirazda bulundu. Ancak söz konusu hukuki süreçlerin tamamında bu itirazlar mahkemelerce haksız görüldü. Buna rağmen Cumhuriyetçiler içinde Biden'ın galibiyetini kuşkulu bulan ve hatta tanımayan çok sayıda üst düzey isim var. Son olarak 12 Cumhuriyetçi senatör, Biden'ın seçim galibiyetinin resmen tanınmaması için Kongre'de direneceklerini bildirdi.

Biden'ın başkanlığına itiraz

Senatörler çarşamba günü Kongre'de yapılacak otorumda, seçim sonuçlarını on gün boyunca inceleyecek bir araştırma komisyonu kurulmasını sağlamaya çalışacak. 12 kişilik senatörler grubu, 2020 Başkanlık Seçimlerine hile karıştırıldığı ve düzensizlik olduğu iddialarının, bugüne dek yapılan tüm seçimlerdeki benzer iddialardan çok daha ciddi olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan seçimleri kazanan Demokratlar'ın adayı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek olan yemin töreninin ardından, ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak görevine başlaması bekleniyor. Son seçimlerde yeni üyeleri seçilen Kongre ise ilk oturumunu pazar günü yapmıştı. Demokrat üye Nancy Pelosi burada bir kez daha Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçildi.

AFP / ET,JD

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