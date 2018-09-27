 Trump′tan Fed′e eleştiri: İnatçı bir çocuk gibi | DÜNYA | DW | 24.06.2019

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DÜNYA

Trump'tan Fed'e eleştiri: İnatçı bir çocuk gibi

ABD Başkanı Donald Trump faiz politikasını beğenmediği ABD Merkez Bankasını bir kez daha eleştirdi. Trump'a göre Fed inatçı bir çocuk gibi davranıyor.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, ABD'nin ekonomik genişlemesinin önündeki engel olarak Fed'in faizleri düşürmemesini gösterdi.

Fed'e Twitter üzerinden tepki gösteren Trump, ABD Merkez Bankası'nı ne yaptığını bilmemekle ve inatçı bir çocuk gibi davranmakla suçladı. Trump, "Başka ülkelerin bize karşı yaptıklarını telafi etmek için faiz indirimine ve gevşetmesine ihtiyacımız olduğunda inatçı bir çocuk gibi ısrar ediyor. Mahvettiler!" yazdı.

Powell'dan Fed bağımsızdır vurgusu

Trump'ın bir süredir yaptığı faiz indirimi çağrısına rağmen Fed geçtiğimiz hafta aldığı kararda borçlanma faiz oranlarını sabit tutmuştu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, ticaret uyuşmazlıkları, küresel büyümedeki yavaşlama gibi faktörleri gerekçe göstererek, daha esnek bir para politikası izleyebileceklerinin sinyalini vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell

Fed Başkanı Jerome Powell

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden bir üyenin ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için faizlerin indirilmesi yönündeki talebini reddeden Powell, ABD Merkez Bankası'nın bağımsız olduğuna dikkat çekmişti. Powell, Merkez Bankası yetkililerinin siyasi baskıyı önemsemeyeceğini vurgulamıştı.

İzlediği politikalar Trump tarafından sıkça eleştirilen Powell'ın görevden alınması seçeneğinin, ABD Başkanı tarafından değerlendirildiği öne sürülmüştü. Trump'ın göreve getirdiği Powell, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Trump istifa etmesini istese bile görevi bırakmayacağını söylemişti.

ABD, 2015 yılından bu yana sıkı faiz politikası izliyor. Rekor seviyede düşük olan ABD'deki faizler, son dört yıl içerisinde dokuz kez artırılmıştı.

AFP/ÖA,GA     

©Deutsche Welle Türkçe

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