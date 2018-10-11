 Trump′tan faiz tepkisi: Fed aklını kaçırmış | EKONOMİ | DW | 11.10.2018

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EKONOMİ

Trump'tan faiz tepkisi: Fed aklını kaçırmış

ABD Başkanı Trump Fed'in faiz artırım politikalarını eleştirerek "Fed aklını kaçırmış" dedi. IMF Başkanı Lagarde Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Başkan Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell.

Başkan Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan merkez bankası Federal Reserve'ün (Fed) para politikasını sert dille eleştirdi. Partisinin Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Trump, Trump, Wall Street'teki güçlü düşüş üzerine bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta merkez bankası Fed'e yüklenerek para politikalarının çok sıkı olduğu şikayetinde bulundu. Trump, Fed'in faiz artırım politikalarına atfen "Fed hata yapıyor. Aklını kaçırmış olmalı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Amerikan borsasındaki hisselerin değer kaybetmesinin "çoktandır beklenen kur ayarlamasından başka bir şey olmadığını" ifade etti.

Hisse senedi piyasalarında "kur ayarlaması" ya da "kur düzeltmesi" tanımlaması borsa endeksinin son 52 haftanın en yüksek puanından yüzde 10 oranında gerilemesi durumunda kullanılıyor. Çarşamba günü Amerikan borsasının üç önemli endeksi de yüzde 3 oranında puan kaybetmişti. Şubat başından bu yana bu oranda puan kaybı kaydedilmemişti. Borsa uzmanlarınca yatırımcının Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) finans piyasalarının yeniden türbülansa girebileceği uyarısına ve ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesine tepki gösterdiği belirtiliyor.

Tahvil getirisinin artması da borsaları tedirgin ediyor. Tahvil piyasasında daha fazla gelir elde etme imkânı yatırımcıyı tahvil alımlarına yönlendiriyor. Amerikan ekonomisiyle ilgili makro verilerin olumlu çıkması karşısında Fed'in faizleri tahminlerin üzerinde arttırması bekleniyor.

IMF Başkanı faiz artırımını savundu

IMF Başkanı Christine Lagarde ise Başkan Trump'ın merkez bankası faizlerinin arttırılmasına tepki göstermesini eleştirdi. Lagarde, Dünya Bankası ve IMF ortak genel kurul toplantılarına katılmak üzere gittiği Endonezya'nın Bali adasında bir açıklama yaparak, "büyüme hızıyla birlikte enflasyon oranının da arttığı ülkelerde ana faiz oranlarının artırılmasının zorunlu bir gelişme" olduğunu söyledi. Lagarde merkez bankalarının faiz artırmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.

Asya borsaları da sarsıldı

Dünyanın en önemli borsa endeksi Dow Jones'in Çarşamba günü 830 puanlık kayıpla seansı kapatması Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Uzmanlar kur oynamalarında tek bir faktörün rol oynamadığını ve tahvil getirilerinin artması, IMF'nin finans piyasasıyla ilgili riskler karşısındaki uyarısı ve ticari anlaşmazlıkların giderilememesinin borsalara olumsuz yansıdığını belirtiyorlar.

Japon Nikkei endeksi Mart sonrasının en yüksek puan kaybına uğradı. Çin'in CSI300 endeksi öğle saatlerine kadar yüzde 4 oranında gerilerken, piyasalardaki belirsizlik Çin parası Yuan'ın da değer kaybetmesine yol açtı. Çin Merkez Bankası psikolojik bakımdan önemli sayılan 6,9'luk Dolar kurunun aşılmasına izin verdi. Bu adım diğer genç sanayi ülkelerini de Dolar karşısında değer kaybına uğrattı. Deutsche Bank'ın strateji uzmanı Alan Riskin, Pekin yönetiminin Yuan'ın ucuzlamasına göz yummasının ABD'nin ithal Çin mallarına ek gümrük vergisi getirmesine tepkisi olarak da görülebileceğini söyledi.

Japon Yeni Dolar karşısında değerlenirken, 1,16'lık Dolar kurunun altına düşen Avrupa ortak para birimi Euro'da cüzi toparlanma kaydedildi. Yatırımcının ödemeler dengesi fazla veren ülkelere yönelmesi İsviçre Frank'ının da değerlenmesine neden oldu.

DW, Reuters, afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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