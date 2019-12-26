Trump'tan Erdoğan'a "Libya'ya karışma" mesajı

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, Beyaz Saray'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasında Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'ya herhangi bir "yabancı müdahale olmaması" konusunda uyardığı ve Libya'ya herhangi bir yabancı müdahalnin ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söylediği aktarıldı. Görüşmede ayrıca iki liderin İdlib'de tansiyonun düşürülmesi ve sivillerin korunmasının gerekliliği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise Trump ve Erdoğan'ın görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Tezkere kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini bugün 184'e karşı 325 oyla kabul etti.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın batısında bulunan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın doğusu ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyonlarını sürdüren General Hafter; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

AFP / SSB,ET

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